晨光追擊│「豐盛」佳態洋溢

晨操動態
更新時間：19:00 2026-02-22 HKT
發佈時間：19:00 2026-02-22 HKT

周日晨課向來甚冷清，今朝出跳馬甚少，幸好有巫、東及黎廄撐場，大多參戰馬進行試跑，現將操練過程報導如下。

「八駿福昇」戴眼罩由助手跳一段，好墜手火氣充裕，翻步急勁力度極佳，具備爭勝水準。「豐盛」戴頭罩由助手跳一段，神情集中目光銳利，步伐輕快悧落，身壯毛色悅目佳態洋溢。 

「燭光晚餐」拍「傑出漢子」跳兩段，同樣戴頭罩及助手試，前駒暗火湧現躍躍欲試，神態生猛渾身是勁，佳態保持有餘，後駒明顯被比了下起，試得牽強火力不足，久沉無起色。

「翠兒威威」助手跳兩段，戴頭罩及面箍，岳高頭走神氣十足，落腳點地無聲，持續進步氣勢正盛。「加州動員」戴眼罩由助手跳兩段，洒開大步衝刺，勁度十足氣宇軒昂，觀感不遜贏馬時候。

「極速滿貫」助手跳一段，帶點均速但過步暢順，力度神態均好過之前，復勇八九。「勇霸龍」助手跳一段，步闊開揚力度唔差，過終點後餘勢又勁，神態活躍重拾勇態。

「納百川」戴頭罩由助手跳兩段，聚精會神且墜手起勁，火氣今季最好一次，神生步爽勇況十足。「嘉應勇將」戴頭罩由鍾易禮跳兩段，愈走愈起勁，角逐興趣甚濃，早前試閘見好，大有進展。

美神來肌肉展現

「美神來」毛色悅目透光澤，步爽勁且充滿彈力。
「美神來」毛色悅目透光澤，步爽勁且充滿彈力。

「美神來」戴頭罩由助手跳兩段，毛色悅目透光澤，身壯肌肉展現，步爽勁且充滿彈力。「快馬加鞭」戴頭罩由助手跳兩段，前腳開得闊夠直，後腿推動力強，神采奕奕暗火展現。

「城中勇士」助手跳一段，單薄馬身夠實淨唔瘦，更重要展現活力，轉倉操足有好感。「凱皇寶」戴頭罩由助手跳兩段，比前淡定得多，展步流暢力度不弱，馬身愈見札實，有進展。

兆文

