沙田早晨│韋達急住接三匹戰駒

韋達自從元旦日起孖之後，已有個多月無贏馬，今朝晨課好積極，四點四十五分開圈已親替無程馬「星月飛雲」出跳，之後未有再操馬，大多時候留守行政大樓觀操台睇馬，直至「踏雪尋梅」、「韋金主」同「美獅魚」到大圈踱步，課後佢老哥罕見到馬房大閘口接馬。

桃花俊米高擺搏殺格

今朝「桃花俊」出試前鄭俊偉已跟到實，操後又趕去隧道口等馬。

踏入馬年鄭俊偉即有個好開始，憑着半冷門「勤德天下」取得頭馬，周日出馬五駒看似牌面一般，不過有匹「桃花俊」絕對有看好必要，事關最近試閘改戴眼罩勝出，對於新配備極之受落，今朝此馬出試更見練者肉緊不已，出試前已跟到實，操後又趕去隧道口等馬。

錶之銀河皮耶變高調

今朝「錶之銀河」操完伍鵬志企定定在馬房大閘口等馬，並立即問及鞍上人操後感。

要擊敗「嘉應高昇」的確唔容易，不過「錶之銀河」既級數不俗，而且狀態一直理想，今戰躋身前列大有可能，今朝此馬踏正五點鐘出跳，伍鵬志一改過往低調作風，出跳前跟隨馬匹直至去到隧道口，當操完就企定定在馬房大閘口等馬，當時並立即問及鞍上人操後感。

銀光奔騰阿游落隧道

「銀光奔騰」今朝操後游達榮不只匆匆趕去接馬，甚至落埋隧道底迎接。

游達榮近期攻勢凌厲，剛戰憑住「同心同樂」食出尾胡，季內已累積十七場頭馬，今次賽事大舉出擊，出馬多達十匹，名副其實聲勢浩大，其中「銀光奔騰」雖然無場跑近，戰績乏善足陳，然而今朝出跳阿游緊張不已，操後不只匆匆趕去接馬，甚至落埋隧道底迎接。

大愛無疆阿廖落埋手

「大愛無疆」今朝試跑廖康銘跟出跟入，課後尚要落埋手拖馬。

方嘉柏剛戰增添進帳，頭馬數字再一次同廖康銘睇齊，後者志切取得首個冠軍練馬師獎項，今戰當然全力攻堅，正如「大愛無疆」變招改攻三班賽，質新馬寧願負輕磅出戰，同時備戰做到最好，包括最近試谷閘，至於今朝試跑阿廖更跟出跟入，課後尚要落埋手拖馬。

旌採輝哥肉緊跟到實

「旌採」今朝出跳姚本輝一貫緊張，全程跟住出入。

「旌採」首兩仗表現平平無奇，一月四日更因為食慾不振退出，誰不知上仗復出表現甚有驚喜，排大外檔留前鬥後衝刺如箭，跑第五名只輸個多馬位，今次操足再臨有望成熟更好，而今朝出跳亦聚精會神，勇熟程度再進一步，當然姚本輝一貫緊張，全程跟住出入也是焦點。

