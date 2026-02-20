Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「手機錶霸」充滿氣勢

晨操動態
更新時間：15:30 2026-02-20 HKT
發佈時間：15:30 2026-02-20 HKT

不少馬匹今朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「手機錶霸」助手踱一圈，充滿了氣勢，雙目炯炯有神，全程岳高頭走精神爽利，氣勢如虹保持勇銳。「顏色之皇」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，有進無退蓄勢待發。

「包裝明將」助手踱一圈，快慢由人姿態順暢，神色馬身都對辦，火氣既好展現活力，進度愈見出色。「確好勁」助手踱一圈，重口馬一貫捉到實，神態集中身壯力健，落腳比前更輕有彈力，已在勇境。

「凌登」助手踱一圈，雙目有神朝氣勃勃，肌肉結實毛水鮮明潤澤，神態活躍現朝氣，勇況保持有餘。「閃電小子」助手踱一圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤好悅目，馬身壯健展現線條美，早熟上火上力。

創寶駒落腳輕巧

「創寶駒」馬身收得更實淨更靚，持續進步勇態洋溢。
「創寶駒」馬身收得更實淨更靚，持續進步勇態洋溢。

「創寶駒」助手踱一圈，神態甚輕鬆，落腳富彈力又輕巧，馬身收得更實淨更靚，持續進步勇態洋溢。「千杯不醉」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身肌肉，神態生猛火氣好，正值勇境人見人讚。

「富裕君子」助手踱兩圈，步伐穩健力度不弱，馬身依舊札實，神態好展現暗火，不遜勝時極具好感。「天蓬貓」助手踱一圈，全程擔高頭走好神氣，步順力雄火氣充裕，身壯呈現條線美，一直在上佳水準。

謝鋒

