晨光追擊│「榮利雙收」力度充裕

雖然大多參戰馬於昨朝試跑，但今朝出跳馬依然踴躍，當中不乏勇馬，現將報導過程如下。

「極速之子」戴頭罩由潘明輝跳三段，一貫賣力一貫搶走，皮光肉滑走勢硬朗，火旺神生好弗。「榮利雙收」戴頭罩由班德禮跳一段，輕鬆走過力度充裕，步穩順暢展現朝氣，新勝氣勢盛。

「嘉應高昇」戴頭罩由助手跳一段，精神飽滿出腳順滑俐落，身壯毛色又悅目。「火悟空」麥文堅跳兩段，神情專注朝氣勃勃，步大力雄馬身脹卜卜，有進無退。

「大愛無疆」戴頭罩由副練跳兩段，走勢硬朗且充滿彈力，外觀好睇身壯色潤，保持上佳進度。「嘉應奇兵」戴頭罩由助手跳兩段，按住走姿態輕鬆，身壯唔瘦雙目有神，朝氣勃勃好省鏡。

「桃花俊」戴頭罩由助手跳兩段，肉身大馬仍有點生硬感，不過力度唔錯，且之前試閘加罩反應幾好。「飛鷹翱翔」戴頭罩由梁家俊跳兩段，跳來似模似樣，身輕步挺有活力，打仔馬長期呈勇。

亨驥走勢硬朗

「亨驥」火力未減半分，保持身壯。

「可靠大師」戴頭罩由霍宏聲跳一段，韁口有改善試得順暢，收斂有好轉，落腳輕巧彈力足夠。「亨驥」戴頭罩由助手跳兩段，重口馬捉到實，火力未減半分，保持身壯走勢硬朗。

「應龍飛影」戴頭罩由田泰安跳兩段，落腳整齊有力，灰馬身更見實淨，持續有進已在勇境。「旌採」戴頭罩由助手跳兩段，口勁收斂聽教聽話，神情集中步伐輕快，極具好感。

「仁心星」戴頭罩由助手草地跳兩段，含枚俯首主動肯走，落腳穩勁力貫注，抖夠操足全面復勇。「昭易搵」戴頭罩由黃智弘草地跳兩段，馬身茁壯毛色深潤，走過步急有力，神態極之活躍。

「有你有我」戴頭罩由助手草地跳兩段，步幅開得好闊又夠輕巧，試來極具活力，去番最弗時候。

兆文

