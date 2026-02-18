內圈捕影│「做好自己」神采奕奕

差不多全部參戰馬今朝到內圈出試，勇馬多不勝數，現將操練報導如下。

「做好自己」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充沛暗火展現，馬身壯得很，勇況十足毫無疲態。「喜蓮勁感」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色悅目展現光澤，非常吸引更勝贏馬時。

「火焰閃爍」助手踱一圈，步伐穩健力度唔錯，馬身一直做得好靚，神態對辦現暗火，狀態未見底落。「傑出雷霆」助手踱一圈，表現放鬆汗濕唔多，神態專注目光集中，馬身愈收愈壯，力度也不斷增強。

「友瑩仁」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，暗火展現馬身又靚，朝氣勃勃佳態洋溢。「喜尊龍」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽活力充沛，毛色油潤悅目，持續態勇相當醒神。

「祥龍駒」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若身靚色潤，埋門火力提升唔少，傷癒對辦饒具好感。「寶成智好」助手踱一圈，擔高頭走相當神氣，步順力雄火氣充裕，馬身壯到不得了，近況勇銳無比。

賢者威楓步挺順暢

「賢者威楓」神態活躍朝氣勃勃，上佳水準。

「長峰小子」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺順暢，馬身實淨毛色好睇，觀感更勝贏馬時候。

謝鋒