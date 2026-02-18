今日是大年初二，法國騎師巴度的父母今早特意前往沙田馬場探班，他們到了烽火台觀操一會兒後，便前往機坪，會合兒子巴度。

巴度來自賽馬世家，其母親巴迪女士是一位練馬師；父親Alain也是騎師出身，雙親特意來港歡渡農曆新年，巴度當然希望年初三賀歲賽有頭馬進帳，與父母分享喜悅。

另一方面，今早大約五時，蔡廐「爆出美麗」拋下騎馬人走甩，不久被捉回，人馬無礙。

陳嘉甜