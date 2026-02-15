Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊│ 「開心指數」氣定神閒

晨操動態
更新時間：00:01 2026-02-16 HKT
發佈時間：15:28 2026-02-15 HKT

大多年初三參戰馬留待今朝出跳，昨朝試跑參戰馬自然甚少，亦極少騎師到場，現將操練報道如下。

「開心樂園」戴頭罩由助手跳兩段，湧住去心火旺盛，拉到頭側側，神態回旺，近期操得健康理想。

「開心指數」助手跳兩段，試來氣定神閒，勇熟程度更進一步，外觀更極之省鏡，身壯色潤。

「穿甲戰鷹」戴頭罩由助手跳兩段，四蹄盡展衝刺，過終點猶有餘勢，翻步急勁力度未減半分。

「綫路英雄」戴頭罩由助手跳兩段，扣住而馳心火湧現，步挺順暢又開得闊，朝氣勃勃上力進步。

「喆喆友福」戴頭罩由助手跳三段，神情專注表現對辦，走勢硬朗饒具朝氣，轉倉有水準。

「精英雄心」戴頭罩由廖康銘跳三段，擔咇俯首好專注，步順神態旺，灰馬身壯實淨現線條美。

「新力驕」跳來清風送爽完成，火猛力足毛色悅目油潤，觀感依然極佳。
「新力驕」跳來清風送爽完成，火猛力足毛色悅目油潤，觀感依然極佳。

「新力驕」助手跳一段，清風送爽完成，火猛力足毛色悅目油潤，觀感依然極佳。

「華麗再贏」戴頭罩由助手跳兩段，前腳開得闊夠直，後腿推動力強，明顯有進展，早前試閘亦表現好。

「志滿同行」戴頭罩由助手跳兩段，步大力雄勁度充沛，毛色悅目有光澤，神態威武，勇態有增無減。

「隼風雲」助手拍「幸運二十」跳兩段，戴面箍，全程稍稍領先，出腳夠順力度不弱，灰馬身夠結實，保持理想進度。

「閃光燈」戴頭罩由助手拍「友得盈」跳兩段，追上反應極佳，神態活躍並展現暗火，確認回勇去番最佳時候。

「金運來」戴頭罩由助手跳兩段，勤力馬主動肯走，馬身好飽滿，毛色亦唔淡色，論態不俗。

「暴風之子」戴頭罩由助手跳兩段，多跑下未見疲態，依然身壯毛色潤澤，步伐硬朗力度尚可。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
17小時前
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
01:15
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
影視圈
5小時前
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
4小時前
新皇崗口岸傳七·一啟用慶回歸。小紅書@安安 Anna/豆豆愛抹茶
新皇崗口岸︱傳七·一啟用慶回歸 內地社媒現倒數照片
即時中國
8小時前
大埔新娘潭路單車失控自炒　49歲男子傷重死亡
大埔新娘潭路單車失控自炒　49歲男子傷重死亡
突發
7分鐘前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
21小時前
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
2026-02-14 13:00 HKT
深圳好去處2026｜50大深圳一日遊推介！Minisoland開幕！最新商場/超市/飲茶/親子玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
深圳好去處2026｜50大深圳一日遊推介！Minisoland開幕！最新商場/超市/飲茶/親子玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
旅遊
6小時前
女子稱被教練哄騙多次注射類固醇 下體長出「陰莖」變陰陽人
女子稱被教練哄騙多次注射類固醇 下體長出「陰莖」變陰陽人
奇聞趣事
21小時前