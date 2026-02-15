晨光追擊│ 「開心指數」氣定神閒

大多年初三參戰馬留待今朝出跳，昨朝試跑參戰馬自然甚少，亦極少騎師到場，現將操練報道如下。

「開心樂園」戴頭罩由助手跳兩段，湧住去心火旺盛，拉到頭側側，神態回旺，近期操得健康理想。

「開心指數」助手跳兩段，試來氣定神閒，勇熟程度更進一步，外觀更極之省鏡，身壯色潤。

「穿甲戰鷹」戴頭罩由助手跳兩段，四蹄盡展衝刺，過終點猶有餘勢，翻步急勁力度未減半分。

「綫路英雄」戴頭罩由助手跳兩段，扣住而馳心火湧現，步挺順暢又開得闊，朝氣勃勃上力進步。

「喆喆友福」戴頭罩由助手跳三段，神情專注表現對辦，走勢硬朗饒具朝氣，轉倉有水準。

「精英雄心」戴頭罩由廖康銘跳三段，擔咇俯首好專注，步順神態旺，灰馬身壯實淨現線條美。

「新力驕」助手跳一段，清風送爽完成，火猛力足毛色悅目油潤，觀感依然極佳。

「華麗再贏」戴頭罩由助手跳兩段，前腳開得闊夠直，後腿推動力強，明顯有進展，早前試閘亦表現好。

「志滿同行」戴頭罩由助手跳兩段，步大力雄勁度充沛，毛色悅目有光澤，神態威武，勇態有增無減。

「隼風雲」助手拍「幸運二十」跳兩段，戴面箍，全程稍稍領先，出腳夠順力度不弱，灰馬身夠結實，保持理想進度。

「閃光燈」戴頭罩由助手拍「友得盈」跳兩段，追上反應極佳，神態活躍並展現暗火，確認回勇去番最佳時候。

「金運來」戴頭罩由助手跳兩段，勤力馬主動肯走，馬身好飽滿，毛色亦唔淡色，論態不俗。

「暴風之子」戴頭罩由助手跳兩段，多跑下未見疲態，依然身壯毛色潤澤，步伐硬朗力度尚可。