晨光追擊│ 「開心指數」氣定神閒
更新時間：00:01 2026-02-16 HKT
發佈時間：15:28 2026-02-15 HKT
發佈時間：15:28 2026-02-15 HKT
大多年初三參戰馬留待今朝出跳，昨朝試跑參戰馬自然甚少，亦極少騎師到場，現將操練報道如下。
「開心樂園」戴頭罩由助手跳兩段，湧住去心火旺盛，拉到頭側側，神態回旺，近期操得健康理想。
「開心指數」助手跳兩段，試來氣定神閒，勇熟程度更進一步，外觀更極之省鏡，身壯色潤。
「穿甲戰鷹」戴頭罩由助手跳兩段，四蹄盡展衝刺，過終點猶有餘勢，翻步急勁力度未減半分。
「綫路英雄」戴頭罩由助手跳兩段，扣住而馳心火湧現，步挺順暢又開得闊，朝氣勃勃上力進步。
「喆喆友福」戴頭罩由助手跳三段，神情專注表現對辦，走勢硬朗饒具朝氣，轉倉有水準。
「精英雄心」戴頭罩由廖康銘跳三段，擔咇俯首好專注，步順神態旺，灰馬身壯實淨現線條美。
「新力驕」助手跳一段，清風送爽完成，火猛力足毛色悅目油潤，觀感依然極佳。
「華麗再贏」戴頭罩由助手跳兩段，前腳開得闊夠直，後腿推動力強，明顯有進展，早前試閘亦表現好。
「志滿同行」戴頭罩由助手跳兩段，步大力雄勁度充沛，毛色悅目有光澤，神態威武，勇態有增無減。
「隼風雲」助手拍「幸運二十」跳兩段，戴面箍，全程稍稍領先，出腳夠順力度不弱，灰馬身夠結實，保持理想進度。
「閃光燈」戴頭罩由助手拍「友得盈」跳兩段，追上反應極佳，神態活躍並展現暗火，確認回勇去番最佳時候。
「金運來」戴頭罩由助手跳兩段，勤力馬主動肯走，馬身好飽滿，毛色亦唔淡色，論態不俗。
「暴風之子」戴頭罩由助手跳兩段，多跑下未見疲態，依然身壯毛色潤澤，步伐硬朗力度尚可。
