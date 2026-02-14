Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊│「長峰小子」躍躍欲試

更新時間：19:00 2026-02-14 HKT
發佈時間：19:00 2026-02-14 HKT

由於賽事在周四大年初三舉行，今朝並非太多馬出跳，勇馬更少得可憐，現將報導過程如下。

「安遇」戴頭罩由助手跳一段，按住走得唔快，力度唔錯馬身無瘦，毛色又夠潤澤，老馬持續態勇。「本領輝煌」拍「榮耀盛甲」跳兩段，同樣助手，前駒落腳整齊有力，馬身尚算實淨，不過神色偏淡，不過不失，後駒進度仲係一般，力度極之普通，出腳欠勁欠俐落，依然故我。

「長峰小子」助手跳兩段，戴面箍，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，身靚色潤，去番贏馬時水平。「瑰麗人生」戴眼罩由助手拍「太勝駒」跳兩段，神色好過之前，火氣亦不弱，外觀無問題身夠壯，有點好感。

「安定神駒」戴頭罩由希威森跳兩段，試得甚牽強，步欠開揚神色又淡，毛色仲未靚，進步欠奉。「榮耀掌星」戴頭罩由霍宏聲跳三段，步幅開得好闊又夠爽勁，馬身脹卜卜，毛色更充滿光澤，予人極佳觀感。

火焰閃爍展現朝氣

「火焰閃爍」神情專注步伐穩健，狀態一直出色。
「火焰閃爍」神情專注步伐穩健,狀態一直出色。

「東方福寶」鍾易禮拍「領袖勁力」奧爾民跳兩段，前駒跑規一向怪怪哋，但再無頭擰擰，神色吸引力度增強，操足下踏上正軌，後駒重口，捉實之下側住頭走，落腳甚重力度好普通。「火焰閃爍」助手大圈踱步，神情專注步伐穩健，力度未減半分，展現朝氣，狀態一直出色。

「隋我同來」助手大圈踱步，步順輕快有彈力，身壯結實，毛色比前靚好多，轉好之中。「東昇鉞」助手大圈踱步，平淡走過力度好一般，外觀也無太大變化，早前有傷欠缺好感。

「華麗再勝」助手內圈踱步，精神奕奕極具朝氣，力度保持有餘，馬身好靚，仍勇未見低落。

兆文

