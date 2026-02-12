沙田早晨│「部族高手」潘頓錫到燶
更新時間：00:45 2026-02-12 HKT
發佈時間：00:45 2026-02-12 HKT
潘頓黎昭昇合作貴精不貴多，季內已交出四場頭馬，周六賽事更有新勝馬「國千金」，同埋試閘表現出色的「赤海」，大有機會增添進帳，此外「部族高手」也未許忽視，潘頓垂青已有睇頭，仲要昨朝親身主持試跑，反而「國千金」和「赤海」只交助手考驗，重視程度盡顯。
午夜快車石哥醒森仔
「午夜快車」上仗轉投徐廄首戰，再度打進三甲已吸引，更厲害跑出本身最快一次時間，證明四班夠贏有餘，而且轉倉後進步好多，由於周六一戰紀仁安未能執韁，為此昨朝徐雨石找來希威森過檔，好讓騎者對馬匹作深入了解，同時課前課後都捉住森仔傾談，動態非常認真。
