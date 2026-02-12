內圈捕影│「錶之星河」持續態勇

不少馬匹昨朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「錶之星河」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若雙耳烱烱，身靚力度充足，持續態勇毫無疲態。「會長之寶」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色悅目，長期在作戰水準。

「哈羅威」助手踱一圈，毛色悅目立立令，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度充沛，忠心打仔馬一直省鏡。「川河耀駒」助手踱一圈，小心按實順走，比前收斂放鬆淡定，身收靚無肥態，力度增強進度理想。

「不同世界」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，暗火展現身又靚，仍具好感未見低落。「紅海風帆」副練踱一圈，身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，外觀非常好睇，落腳整齊走勢硬淨，觀感不俗。

有情有義火力冒升

「有情有義」馬身收靚毛色潤澤，已在爭勝水平。

「精算激流」助手踱一圈，步伐穩健力度足夠，身靚呈現條線美，毛色悅目烏卒卒，勇態保持有餘。「有情有義」助手踱兩圈，快慢由人表現乖巧，馬身收靚毛色潤澤，火力明顯冒升，已在爭勝水平。

「開心宇宙」助手踱一圈，神情專注雙目有神，步順力雄火氣充裕，馬身保持壯健，不遜贏馬時候。「耀昌勝世」助手踱一圈，從容完成整個過程，出腳爽勁貫注力足，神采奕奕身靚步爽，仍在勇境。

謝鋒