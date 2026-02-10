沙田早晨│「北海盜」出馬房撒手鐧

潘頓上周三騎「凝妙星」差點出事，到剛周日人人以為會打醒十二分精神之時，結果十一匹坐騎全部失手，今戰賽事能否重振聲威不得而知，不過第三場推庄「活力精神」，而揀騎「北海盜」充滿睇頭，尤其這匹賀廄馬今朝更到大圈加課，正是近期賀廄一貫搏殺手法。

有心意東東連番親操

今朝巫顯東親試「有心意」，課前課後更同羅富全緊張交談。

巫顯東一向坐騎不多，今次卻有四駒上陣，東東做足本份，正如今朝親身為「有心意」同「莊家班」到內圈加課，再要比較，對前駒尤其重視，近期三番四次為這匹羅廄馬主試，今朝除了繼續考驗，課前課後更同羅富全緊張交談，加上今戰扳上一哩有數計，小心冷箭。

魅力知耀騎練咬耳仔

今朝希斯一度捉住楊明綸密斟，而騎練今次只合作「魅力知耀」一駒。

「魅力知耀」近仗開始有走勢，兩次上名在田草千六米獲得，今番轉爭谷中一哩理論上亦合腳法，更重要一點是同父廄侶「建測羣英」正是谷草一哩專家，所以如此部署希斯擺明心中有數，當然今朝希斯一度捉住楊明綸密斟，而騎練今次只合作此駒，也是另一矚目焦點。

飛輪霸輝哥走出室外

「飛輪霸」今朝出試時姚本輝罕見走出室外欄邊督操。

「飛輪霸」自從轉爭谷草千二米後成績出色，至今四戰悉數不勝有位，既然馬匹擅放，今次用上黃智弘減五磅出擊，絕對係一個好方案，難得抽埋一檔靚位，可以話有利條件於一身，而今朝到大圈加課更是焦點，因為姚本輝跟出跟入之餘，出試時罕見走出室外欄邊督操。