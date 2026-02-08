內圈捕影│「金牌活力」神態自若

不少馬匹今朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「金牌活力」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若雙耳烱烱，身靚力度充足，轉倉操足已在勇境。「精彩駿將」助手踱一圈，神態極之輕鬆，落腳爽勁富彈力，身壯肌肉結實現線條，佳態保持有餘。

「大千氣象」助手踱一圈，小心按實順走，外觀對辦身色俱吸引，過步輕巧力度不弱，去番最佳時候。「凡凡有餘」助手踱一圈，輕描淡寫展現朝氣，神態自若雙耳烱烱，身靚力度充足，觀感不遜贏馬時。

焦點跨步開揚

「焦點」走來神態軒昂，一直見好相當吸引。

「焦點」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，走來神態軒昂，跨步開揚有力火氣不弱，一直見好相當吸引。「紅愛舍」助手踱一圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤好悅目，墜手火氣重現，操足而臨全面復勇。

「品德寶寶」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，有進無退精力旺盛。「日馳千里」助手踱一圈，有番兩腳走勢爽朗，外觀唔錯身壯色潤，火氣復現神色轉好，重新振作。

「鼓浪高升」助手踱一圈，淡淡定充滿朝氣，身仍壯步輕爽，神態活躍力充足，正值勇境極之省鏡。「東方魅影」助手踱一圈，走勢硬朗神態活躍，有火有力朝氣勃勃，馬身壯到不得了，一直在上佳水準。

謝鋒