Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「金牌活力」神態自若

晨操動態
更新時間：19:15 2026-02-08 HKT
發佈時間：19:15 2026-02-08 HKT

不少馬匹今朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「金牌活力」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若雙耳烱烱，身靚力度充足，轉倉操足已在勇境。「精彩駿將」助手踱一圈，神態極之輕鬆，落腳爽勁富彈力，身壯肌肉結實現線條，佳態保持有餘。

「大千氣象」助手踱一圈，小心按實順走，外觀對辦身色俱吸引，過步輕巧力度不弱，去番最佳時候。「凡凡有餘」助手踱一圈，輕描淡寫展現朝氣，神態自若雙耳烱烱，身靚力度充足，觀感不遜贏馬時。

焦點跨步開揚

「焦點」走來神態軒昂，一直見好相當吸引。
「焦點」走來神態軒昂，一直見好相當吸引。

「焦點」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，走來神態軒昂，跨步開揚有力火氣不弱，一直見好相當吸引。「紅愛舍」助手踱一圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤好悅目，墜手火氣重現，操足而臨全面復勇。

「品德寶寶」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，有進無退精力旺盛。「日馳千里」助手踱一圈，有番兩腳走勢爽朗，外觀唔錯身壯色潤，火氣復現神色轉好，重新振作。

「鼓浪高升」助手踱一圈，淡淡定充滿朝氣，身仍壯步輕爽，神態活躍力充足，正值勇境極之省鏡。「東方魅影」助手踱一圈，走勢硬朗神態活躍，有火有力朝氣勃勃，馬身壯到不得了，一直在上佳水準。

謝鋒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
3小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
4小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT