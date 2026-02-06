內圈捕影│「紅衣醒目」步挺順暢

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「紅衣醒目」副練踱一圈，毛色烏卒卒好靚，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度充沛，狀態弗到漏油。「旋風傳奇」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，操足蓄勢待發。

「友瑩亮」助手踱一圈，氣宇軒昂試得淡定，馬身仍靚好實淨，毛色油潤悅目，有火有力正值勇境。「起舞奜奜」助手踱一圈，大大步輕鬆完成，步順爽勁神態暢旺，身光頸靚外觀省鏡，保持上佳進度。

「龍城強將」助手踱一圈，馬身極之粗壯，充滿了線條美，神色活躍朝氣勃勃，火力充裕佳態保持。「健康快車」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，走來神態軒昂，跨步開揚力度充足，熱身足夠全面回勇。

熾烈神駒充滿氣勢

「熾烈神駒」全程岳高頭走好神氣，身壯色潤弗到漏油。

「錶之浩瀚」助手踱一圈，全程岳高頭走好神氣，馬身收得更壯，力度不斷增強，相當吸引。「熾烈神駒」助手踱一圈，充滿了氣勢，目光炯炯有神，全程岳高頭走好神氣，身壯色潤弗到漏油。

「嘉應奇兵」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，馬身結實毛色潤澤，長期呈勇朝氣勃勃。「細水長流」助手踱一圈，愈來愈放鬆，神態專注目光集中，馬身實淨展現線條美，保持上佳進度。

謝鋒