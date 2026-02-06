晨光追擊│「一定超」健步如飛

雖然多位騎練上了從化試閘，今朝出跳馬尚算不少，然而勇馬並非太多，現將過程報道如下。

「火焰閃爍」戴頭罩由助手跳一段，扣住走過，出腳爽勁有力，馬身喼得壯，一直見好體力充沛。「一定超」助手跳兩段，健步如飛走勢爽夾勁，身壯肌肉起展，目光銳利，不遜贏馬時候。

「勇敢孖寶」戴頭罩由何澤堯跳兩段，唔再急口接受操控，出腳亦夠俐落，但力度平平未算吸引。「幸運勝利」戴頭罩由助手跳一段，勁度始終唔夠，半推半就完成，馬身則幾飽滿。

「榮利雙收」戴頭罩由助手跳一段，馬身靚呈現線條美，神態活躍朝氣勃勃，愈來愈吸引。「幸運風彩」戴頭罩由助手跳兩段，慢速完成，聽教聽話從容不迫，比前更輕身，進度理想。

勁勇皇駒展步流暢

「勁勇皇駒」外觀駟正身夠扎實，力度持續提升。

「勁速威龍」戴頭罩由助手跳兩段，用暗力拉實，身壯神態活躍，毛色悅目，有進無退。「勁勇皇駒」戴頭罩由艾兆禮跳兩段，展步流暢神態暢旺，外觀駟正身夠扎實，且力度持續提升。

「直線力山」戴頭罩由助手跳一段，帶點均速過步暢順，力度神態俱對辦，近況尚算不俗。「紫荊拼搏」戴頭罩由助手跳一段，試來不徐不疾，既收斂又神情專注，外觀對辦細馬身夠壯。

「龍威心得」戴頭罩由班德禮跳一段，表現淡定試得好，走勢甚爽步順暢，馬身收靚，大有進展。「威力非凡」戴頭罩由助手跳兩段，神色無咁淡，力度亦增強，身收靚無肥態，有進展。

「銀光奔騰」戴頭罩由助手跳兩段，一貫側頸及少少岳頭，灰馬身肥又唔靚，慢熱欠進。「花香月明」戴頭罩由助手跳兩段，豎尾走然而無分心，不過步幅欠開揚唔夠闊，未惹好感。

兆文