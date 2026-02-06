晨光追擊│「晶晶日上」全面回勇

一如平日的周四晨課，昨朝大圈上的出跳馬甚踴躍，不乏周日參戰分子及勇馬。

「遨遊波士」戴頭罩由潘頓跳兩段，精神飽滿且出腳順滑俐落，若然可再收斂更完美。「增旺」戴頭罩由艾道拿跳兩段，口勁仍重，但對比過往好得多，出腳亦整齊，狀態仗比仗好。

「熾烈神駒」戴頭罩由助手跳兩段，聚精會神步挺爽勁有力，火氣有增無減，弗到爆。「顯勝高昇」戴頭罩由副練跳兩段，仍有少許岳頭，幸好未見急躁且口勁收斂，持續進步。

「晶晶日上」戴頭罩由助手跳兩段，暗火展現步順有力，近來神色甚佳，確認全面回勇。「穿甲戰鷹」戴頭罩由助手跳兩段，走勢硬朗有火有力，多跑之下馬身喼得靚，狀態上落不大。

「美神來」戴頭罩由助手跳兩段，一貫賣力搶走，皮光肉滑長期省鏡。「肥仔精神」戴頭罩由助手跳兩段，按住輕鬆走過，力度好夠，毛色悅目立立靚。

「金多囍」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，仍帶馬定基但甚規矩，墜手現暗火，神態生猛狀態勇。「龍傲綾羅」戴頭罩由助手跳兩段，愈見專注步順開揚，再無稚嫩感，質新馬進步良多。

「醒目先駒」助手跳一段，輕輕推騎愈走愈勁，火力充沛，外觀亦四正，狀態長勇。「火神神樂」助手跳一段，主動肯走不懶散，步穩力足，觀感不差。

「友瑩光」戴頭罩由霍宏聲跳三段，力度更見充沛，馬身好實淨，進度好對辦。「閃耀天河」戴頭罩由周俊樂跳兩段，已開始變得起眼，步順開揚，力度不斷增強，狀態已起。「定數」戴頭罩由助手跳兩段，精神飽滿饒具朝氣，毛色現光澤，傷癒後狀態不俗。

「嘉嘉友福」戴頭罩由布文跳兩段，韁口敏感要小心翼翼操控，毛色油潤觀感討好。「錶之極光」戴頭罩由麥文堅跳兩段，慣例岳頭而且內斂，論態無走樣神色甚佳。

「林寶精神」戴頭罩由希威森跳兩段，大步走過力度不錯，馬身實淨毛色好靚，具備上佳狀態。

兆文