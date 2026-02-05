內圈捕影│「星月飛雲」神生步爽

今朝甚多周日參戰馬出跳，不過到內圈出試馬依然不少，當中包括多匹弗馬，現摘錄如下。

「星月飛雲」助手踱一圈，豎起雙耳目光銳利，神生步爽充滿朝氣，毛色油潤悅目，近況極之出色。

「直線力山」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若身靚色潤，火力提升唔少，神采奕奕饒具朝氣。

「會當凌」助手踱一圈，充滿了氣勢，目光炯炯有神，全程岳高頭走，馬身又喼得壯，吸引弗到漏油。

「縱橫大兄」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺力足，馬身結實毛色油潤，觀感好過之前。

「常嚐發財」助手踱兩圈，步挺順暢有彈力，馬身極之壯健，毛色鮮明潤澤，神態對辦上佳水準。

「富心星」黃智弘踱兩圈，步伐穩健力度足夠，馬身夠壯好結實，火氣比前好得多，回復最佳時候。

「紅旺繽紛」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，已在爭勝水準。

「勁勇皇駒」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快彈力十足，馬身一直做得好靚，保持理想進度。

「飛馬座」助手踱一圈，氣宇軒昂表現淡定，馬身好實淨好靚，毛色展現光澤，勝後更進佳態洋溢。

「逍遙騎士」助手踱一圈，唔急唔搶，口勁收斂不少，力度增強馬身收靚，最近試閘見好，大有進展。

謝鋒