沙田早晨│方廄五駒大圈試矚目

今朝多匹參戰馬到大圈出試，清一色來自方廄，包括「鈦易搵」、「寶賢得得」、「好好戀愛」、「團長好」及「喜至寶」，除了「鈦易搵」由黃智弘主試，其餘全部由助手考驗，方嘉柏一貫緊張，出試前到跑道口近距離睇馬，之後出試時候就留守欄邊睇實各駒一舉一動。

大浪圖田丁仔急接馬

今朝「大浪圖田」課後丁冠豪匆匆到機坪接馬。

丁冠豪剛周日憑「小鳥天堂」揚威香港經典一哩賽，馬匹最後二百米交出十一秒一六，變速驚人，證明練者功力如何，至於今戰「大浪圖田」亦可憧憬，另一丁廄明星經過連場硬仗，近況維持在良好水平，今朝到內圈操練也迅即成為亮點，尤其課後丁仔匆匆到機坪接馬。

鋼鐵安防米高又即食

今朝「鋼鐵安防」操練前後鄭俊偉均跟到實。

「好評如潮」是少有鄭廄初出即勝自購馬，來到明晚賽事，又有一匹「鋼鐵安防」初試啼聲，睇番此駒出自父系「摘星勇驥」，其在港子嗣有唔少;在香港初出都有表現，加上馬匹試閘表現不俗，確有高度重視必要，況且昨今朝操練前後鄭俊偉均跟到實，重視程度盡表無遺。

開心三寶聲仔搵威哥

今朝霍宏聲一度走去搵呂健威傾談。

踏入二六年，呂健威攻勢強勁，一月起共摘下十一W，雖然練者集中在沙田出擊，但其實對上兩次谷草夜賽都有馬贏，今戰六駒列陣不乏爭勝籌碼，其中「開心三寶」最要留意，輾輾轉轉終於跑番唯一贏馬路程，而今朝霍宏聲一度走去搵呂健威傾談，也是焦點所在。