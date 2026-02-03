Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│方廄五駒大圈試矚目

晨操動態
更新時間：15:45 2026-02-03 HKT
發佈時間：15:45 2026-02-03 HKT

今朝多匹參戰馬到大圈出試，清一色來自方廄，包括「鈦易搵」、「寶賢得得」、「好好戀愛」、「團長好」及「喜至寶」，除了「鈦易搵」由黃智弘主試，其餘全部由助手考驗，方嘉柏一貫緊張，出試前到跑道口近距離睇馬，之後出試時候就留守欄邊睇實各駒一舉一動。

大浪圖田丁仔急接馬

今朝「大浪圖田」課後丁冠豪匆匆到機坪接馬。
今朝「大浪圖田」課後丁冠豪匆匆到機坪接馬。

丁冠豪剛周日憑「小鳥天堂」揚威香港經典一哩賽，馬匹最後二百米交出十一秒一六，變速驚人，證明練者功力如何，至於今戰「大浪圖田」亦可憧憬，另一丁廄明星經過連場硬仗，近況維持在良好水平，今朝到內圈操練也迅即成為亮點，尤其課後丁仔匆匆到機坪接馬。

鋼鐵安防米高又即食

今朝「鋼鐵安防」操練前後鄭俊偉均跟到實。
今朝「鋼鐵安防」操練前後鄭俊偉均跟到實。

「好評如潮」是少有鄭廄初出即勝自購馬，來到明晚賽事，又有一匹「鋼鐵安防」初試啼聲，睇番此駒出自父系「摘星勇驥」，其在港子嗣有唔少;在香港初出都有表現，加上馬匹試閘表現不俗，確有高度重視必要，況且昨今朝操練前後鄭俊偉均跟到實，重視程度盡表無遺。

開心三寶聲仔搵威哥

今朝霍宏聲一度走去搵呂健威傾談。
今朝霍宏聲一度走去搵呂健威傾談。

踏入二六年，呂健威攻勢強勁，一月起共摘下十一W，雖然練者集中在沙田出擊，但其實對上兩次谷草夜賽都有馬贏，今戰六駒列陣不乏爭勝籌碼，其中「開心三寶」最要留意，輾輾轉轉終於跑番唯一贏馬路程，而今朝霍宏聲一度走去搵呂健威傾談，也是焦點所在。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
影視圈
22小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
23小時前
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
生活百科
23小時前
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
2026-02-02 13:00 HKT
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
生活百科
23小時前
大老山隧道電單車猛撼貨Van尾 鐵騎士倒豎葱插入車尾廂內｜有片
00:11
大老山隧道電單車猛撼貨Van尾 鐵騎士倒豎葱插入車尾廂內｜有片
突發
6小時前
27歲內地移民午夜強闖圖強姦鄰居 女事主扯陰毛滴涼茶4小時力保不失 被告認罪判囚5年半
27歲內地移民午夜強闖圖強姦鄰居 女事主扯陰毛滴涼茶4小時力保不失 被告認罪判囚5年半
社會
3小時前
前《歡樂今宵》主持罕現身大開黃腔  除衫狂撩前港姐亞軍  憶鄭少秋窩心往事極感觸：我會記一世
前《歡樂今宵》主持罕現身大開黃腔  除衫狂撩前港姐亞軍  憶鄭少秋窩心往事極感觸：我會記一世
影視圈
7小時前
一次大戰期間使用的炮彈大小不一，事件中炮彈約20厘米長。
炮彈塞肛│法24歲男直腸疼痛求醫 手術後發現一次大戰炮彈
即時國際
5小時前
李龍基搬離與王青霞昔日愛巢 《東周刊》獨家直擊基哥隱居山旮旯「貨倉屋」四野荒涼
李龍基搬離與王青霞昔日愛巢 《東周刊》獨家直擊基哥隱居山旮旯「貨倉屋」四野荒涼
即時娛樂
6小時前