內圈捕影│「駿馬之寶」保持勇銳

晨操動態
更新時間：15:15 2026-02-03 HKT
發佈時間：15:15 2026-02-03 HKT

差不多全部參戰馬今朝到內圈出試，勇馬多不勝數，現將操練報導如下。

「駿馬之寶」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，出腳輕爽力度充足，馬身夠壯唔瘦，火氣不俗，保持勇銳。「良駒好友」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，暗火展現身又靚，持續態勇毫無疲態。

「喜蓮勇感」助手踱一圈，馬身極之粗壯，充滿了線條美，神色活躍朝氣勃勃，渾身是勁佳態洋溢。「蜜蜜送」助手踱一圈，神情專注雙目有神，步伐穩健力度唔錯，毛色悅目烏卒卒，傷癒操足醒神。

「隨緣得勝」助手踱一圈，表現放鬆汗濕唔多，神態專注目光集中，馬身收壯毛色轉靚，踏上正軌。「連連幸運」助手踱一圈，步密密輕鬆完成，步順爽勁神態暢旺，外觀討好身壯唔瘦，勇態保持有餘。

「至尊瑰寶」助手踱一圈，運步如輪雙耳烔烔，神生步爽充滿朝氣，馬身好靚好壯，勇銳無比現氣勢。「相映紅」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，馬身更靚到無得挑剔，人見人愛。

哥倫布暗火展現

「哥倫布」肌肉結實毛色潤澤，前所未見吸引。
「哥倫布」肌肉結實毛色潤澤，前所未見吸引。

「安泰」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺力足，馬身札實毛色仍靚，弗開保持未見走樣。「哥倫布」助手踱兩圈，快慢由人試得乖巧，肌肉結實毛色潤澤，暗火展現雙目有神，前所未見吸引。

謝鋒

