甜甜小記│簡Sir「實」力夠經典

更新時間：00:15 2026-02-03 HKT
發佈時間：00:15 2026-02-03 HKT

剛周日沙田賽事，全日戲肉四歲馬系列的香港經典一哩賽，由丁廄的「小鳥天堂」奪標；丁冠豪在港從練以來，首次派馬參與四歲馬經典賽，即一矢中的。翻查往績，丁冠豪曾在二○○○年以騎師身分策騎「實業家」贏得打吡預賽，即是香港經典一哩賽的前身，如今再以練馬師身分贏得此賽，對於他來說別具意義。

這也令小記想起一件關於已故練馬師簡炳墀的往事，可以在此分享。當年「實業家」在打吡正賽改配巫斯義跑得梗頸四，輸給苗禮德訓練的「勝利名駒」；當「實業家」飲恨後，簡Sir即向馬主胡斯諾許下諾言，下年為他贏回打吡。記得當年大部分人都當簡Sir這個承諾只是一句安慰馬主的說話，都不會當作一回事，只當簡Sir講笑。

豈料在翌年（二○○一年），簡Sir真的替胡斯諾另一愛駒「實業先鋒」殺入打吡，最終更力壓希廄「原動力」順利補中此賽。大家都知道，很多馬主的夢想僅是養到良駒參與打吡；對於一位馬主而言，能連續兩年有馬參加打吡已屬難能可貴，更遑論補中打吡呢？

當年小記看到簡Sir替胡斯諾履行承諾，「實業先鋒」在打吡大賽率先衝過終點一刻，真心佩服他說到做到，練馬功力之高，幾近匪夷所思之境。須知道，練馬師要在一年前說出「補中打吡」的豪情壯語，能力與膽識缺一不可，偏偏簡Sir可做到，確實抵佢牙擦。

陳嘉甜

