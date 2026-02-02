晨光追擊│「風雲武士」走勢硬淨

周一出跳馬一向甚多，包括多匹參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練報導過程如下。

「臻至辰」戴頭罩由副練跳一段，扣住而馳心火湧現，走勢硬朗力度充裕，銳不可擋。「頌星」助手跳兩段，墜手起勁但唔心急，力度更見充沛，正值勇境。

「偵探傳奇」戴頭罩由潘頓跳兩段，動作瀟灑，展步俐落神態暢旺，毛色又夠油潤。「風雲武士」戴頭罩由助手跳一段，走勢硬淨勁度未減，四蹄盡展彈力十足，弗到震。

「維港激流」戴頭罩由助手跳兩段，走勢硬朗且充滿彈力，細馬身粗壯上佳水準。「駿馬之寶」戴頭罩由助手跳兩段，慣例頭岳岳，神態活躍現朝氣，佳態保持。

「踏雪尋梅」助手跳一段，戴面箍，主動搶走火氣極佳，馬身夠實淨不斷轉好。「瑪瑙」戴頭罩由潘明輝跳兩段，慣例潛低頸走，好主動火氣夠，大有轉機。

「安康萬里」戴頭罩由何澤堯跳兩段，晨課一向懶散，身光頸靚，力度保持有餘。「天下寵兒」戴頭罩由紀仁安跳兩段，從容不迫走過，落腳既輕又有力，朝氣勃勃。

「八里旺」戴頭罩由助手跳兩段，協調性愈來愈好，動作自然，確認踏上正軌。「賢者無敵」奧爾民跳兩段，步幅開得好闊又夠急勁，精神爽利，火力再增強。

至尊瑰寶走勢爽勁

「至尊瑰寶」身壯肌肉起展，佳態保持。

「至尊瑰寶」戴頭罩由助手跳兩段，健步如飛走勢爽勁，身壯肌肉起展，佳態保持。「步風雷」戴眼罩及頭罩由艾兆禮跳兩段，用暗力拉實，身壯神態活躍，勇況持續。

「喜蓮勇感」戴頭罩由布文草地跳兩段，步幅開得好闊又夠輕巧，精神爽利，雙目炯炯有神。「智取神駒」戴頭罩由麥文堅草地跳兩段，暗火湧現表現回勇，走勢硬朗有力饒具好感。

「客家之光」布文草地跳兩段，按住走姿態輕鬆，身壯唔瘦雙目有神，依然省鏡。

兆文