內圈捕影│「客家之光」步順輕快

晨操動態
更新時間：19:30 2026-02-01 HKT
發佈時間：19:30 2026-02-01 HKT

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「客家之光」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快充滿彈力，馬身保持壯健，長在勇境朝氣旺盛。「喜蓮勇感」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，佳態保持有餘。

「偵探傳奇」助手踱兩圈，馬身極之粗壯，充滿了線條美，神色活躍朝氣勃勃，火力不俗極具好感。「相映紅」助手踱一圈，大大步輕鬆完成，步順爽勁神態暢旺，墜手暗火展現，狀態仍勇毫無疲態。

「水晶酒杯」助手踱一圈，小心按實順走，外觀靚身色俱吸引，過步輕爽力度亦夠，論態極之出色。「精彩福星」助手踱一圈，沿途捉到實心火湧現，谷起雞公頸神態生猛，馬身壯健毛色靚，佳態洋溢。

凝妙星神態軒昂

「凝妙星」跨步開揚有力，前所未見吸引。
「凝妙星」跨步開揚有力，前所未見吸引。

「凝妙星」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，走來神態軒昂展現朝氣，跨步開揚有力，前所未見吸引。「隨緣得勝」助手踱一圈，全程岳高頭走好神氣，馬身更壯力度再增強，步順輕快力充裕，及鋒而試。

「踏雪尋梅」助手踱一圈，愈來愈放鬆，汗濕唔多，神態集中目光銳利，馬身收得更壯，進度理想。「臻至辰」助手踱一圈，情緒安穩好專注，目光銳利精神奕奕，馬身好靚好粗壯，近況相當對辦。

謝鋒
 

