內圈捕影│「韋金主」步挺順暢

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「韋金主」助手踱一圈，毛色悅目立立令，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度充沛，弗到漏油有進無退。「一生好彩」助手踱一圈，全程岳高頭走好神氣，馬身極之粗壯，力度有增無減，大熟大勇銳不可擋。

「千杯不醉」助手踱一圈，試來從容淡定，雙目有神氣宇軒昂，馬身好壯毛色亮麗，保持上佳進度。「喜尊龍」助手踱一圈，出腳輕爽又有彈力，神態集中力度未減，雙目有神身壯力健，操足蓄勢待發。

「黃金騎士」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若雙耳烱烱，身靚力度充足，愈見吸引光芒四射。「醒目高球」助手踱一圈，小心按實順走，神態軒昂充滿朝氣，馬身實淨外觀又好睇，勝後更上層樓。

跨境駿馬走勢硬朗

「跨境駿馬」步挺開揚神情專注，持續進步。

「跨境駿馬」助手踱一圈，快慢由人試得乖巧，走勢硬朗步挺開揚，馬身更壯神情專注，持續進步。「飛鷹翱翔」助手踱一圈，步伐穩健力度充沛，馬身依舊咁靚，神色活躍火氣不弱，打仔馬長期呈勇。

「艾彼奧」」助手踱一圈，試來精神爽利，神情專注目光如炬，步順輕快彈力十足，來港後最弗一次。「運籌帷幄」助手踱一圈，愈見收斂汗濕唔多，跑姿順暢落腳輕巧，馬身亦收得好壯，進步漸入佳境。

謝鋒