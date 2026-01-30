晨光追擊│「開心老闆」步伐穩健

今朝出跳的參戰馬並非太多，亦好少弗馬，同時因為從化舉行多組試閘，甚少騎師出現，現將操練報導過程如下。

「開心老闆」戴頭罩由助手跳兩段，神情專注步伐穩健，力度持續提升，勝後操足更加省鏡。「致力之城」潘頓跳一段，戴頭罩及鼻箍，跳來似樣似樣，身輕步挺有活力，早熟上力展現朝氣。

「威利金箭」戴眼罩及頭罩由艾道拿跳兩段，走勢甚爽步順暢，灰馬身靚展現線條美，保持上佳進度。「桃花俊」戴頭罩由副練跳兩段，身已收好，不過毛色仲係淡淡哋，力度亦好一般。

「天星」戴眼罩及頭罩由霍宏聲跳一段，唔轉腳改不了，論態極之省鏡，擔高頭走甚神氣。「帶贏來」戴頭罩由艾道拿跳一段，神色好過之前，馬身亦收壯了，但勁度仍未足夠。

千杯不醉精神爽利

「千杯不醉」戴頭罩由希威森跳三段，步幅開得好闊又夠輕巧，精神爽利，雙目炯炯有神。「綫路樂樂」戴眼罩頭罩由助手跳一段，試得甚牽強，步欠開揚神色又淡，進度平凡。

「金獅大俠」戴頭罩由霍宏聲跳一段，出腳仲係好笨重，而且周身郁，懶性又重。「好友心得」戴頭罩由班德禮跳一段，含枚俯首，落腳穩力貫注，毛色保持潤澤身喼得靚。

「紫荊傳令」助手跳兩段，加了交叉鼻箍淡定得多，步順力度不弱，馬身愈見札實。「魅力知願」戴頭罩由助手跳兩段，馬身夠札實，但動作仍帶點論盡，且一再頭岳岳。

「龍之尊」戴頭罩由助手跳兩段，進度仲係平淡，力度極之普通，出腳欠勁欠俐落。「賢者福星」戴頭罩由田泰安跳兩段，俯首情緒集中，然而勁度欠奉，神色甚淡進度未得。

