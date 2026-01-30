晨光追擊│ 「拉合爾」神采奕奕

「美麗星晨」副練跳兩段，灑開大步疾走充滿勁度，炯炯有神威風凜凜。「超勁赤兔」戴眼罩及頭罩由助手跳兩段，無過往咁急口，身壯色潤，走勢硬朗有力，保持勇態。

「拉合爾」助手跳一段，神閒氣定唔急唔搶，落腳輕巧有力，神采奕奕，狀態亦勇。「飛鷹翺翔」戴頭罩由助手跳兩段，淡淡定走過神情集中，步伐穩健展現朝氣，狀態平穩。

「駿馬之星」梁家俊跳兩段，戴頭罩及面箍，前腳一貫出得直，力度可以神態好，仍具備爭勝水準。「自動自覺」戴頭罩由助手跳兩段，墜手起勁火氣有增無減，馬身飽滿外觀討好。

「潮州精神」戴頭罩由布文跳兩段，唔懶之餘入直路亦肯轉腳，步順輕快力度不弱。「勤德天下」戴頭罩由助手跳兩段，仍有點頭岳岳，然而毛色愈見潤澤，力度不斷增強。

「健康愉快」(圖) 戴頭罩由助手跳兩段，精神飽滿走勢硬朗，身壯實淨，老馬保養好。

「富國兄弟」戴頭罩由巴度跳兩段，平穩走過力度未減，喼到身壯，狀態仍勇上落不大。

「錶之宇宙」戴頭罩由蔡明紹跳兩段，搶口扣實順利操控，大馬不重身，毛色立立靚，勝後仍勇。「久久為軍」戴頭罩由助手跳兩段，暗火湧現展現朝氣，身色都好靚，正值勇境。

「超拍檔」戴頭罩由助手跳兩段，伸住頸走跑姿唔靚，不過力度幾夠，態有進展。「跨境駿馬」戴頭罩由助手拍「細水長流」跳兩段，佔取上風試得好，力度不斷提升，進步且勇。

「銀刺勇士」黃智弘草地跳兩段，扣住走力度尚可，火氣卻未算旺盛，不過不失。「星幻」霍宏聲草地跳兩段，戴面箍，步順輕快馬身結實，火氣比前時好，有進展。「大眾福星」戴頭罩由何澤堯草地跳兩段，灰馬身形夠實淨，但有點懶散，觀感無之前咁好。

兆文