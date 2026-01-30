Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│ 「光年魅力」勇況懾人

晨操動態
2026-01-30
2026-01-30

大多周日參戰馬昨朝出跳，相對在內圈出試馬較少，卻不乏勇馬，現報導如下。
「快樂神駒」助手踱一圈，表現放鬆汗濕唔多，神態專注目光集中，馬身壯健毛色油潤，不斷進步。
「奇異福星」助手踱一圈，慣性有點搶口，但表現精神爽利，步順輕巧神態暢旺，馬身壯健毛色悅目。
「開心老闆」助手踱兩圈，運步如輪豎起雙耳，神生步爽充滿朝氣，外觀極之省鏡，勝後再進一步。
「白鷺金剛」助手踱兩圈，充滿了氣勢，神情專注目光如炬，馬身靚且全身肌肉，步順有力，佳態洋溢。
「光年魅力」助手踱兩圈，輕描淡寫完成，神態自若豎起雙耳，馬身靚力度充足，神采奕奕勇況懾人。

「機械之星」光芒四射

「機械之星」助手踱一圈，馬身更見粗壯，翻步急密有力，神情專注毛色立立靚，勝後更進光芒四射。
「艾彼奧」助手踱兩圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺力足，馬身結實毛色又靚，朝氣勃勃正值勇境。
「展雄威」助手踱一圈，無時無刻搶住走，心火旺盛神態生猛，馬身依然好靚，傷癒理想充滿好感。
「手到齊來」助手踱兩圈，步伐穩健力度足夠，馬身仍壯好實淨，火氣未減半分，體力充沛依然勇銳。
「同心同德」助手踱兩圈，毛色悅目立立靚，馬身壯充滿了線條美，神態活躍暗火展現，勇況保持有餘。

謝鋒

