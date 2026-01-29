Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│蔡廄操練有睇頭

晨操動態
更新時間：19:33 2026-01-29 HKT
發佈時間：19:33 2026-01-29 HKT

蔡廄馬不時進行拍跳，三隻一齊走亦成日有，不過牠們大多一隻跟一隻，好少會三隻全程拍住走。然而今朝一反常態，「精算激流」、「綠野飛馳」及「解碼」沿途拍住走。蔡約翰一貫緊張，聯同副練到公眾席督操，睇完快跳立即踩單車到機坪睇馬，之後再跟返入倉。

「渡月橋」安仔執到金咁

田泰安近期成績麻麻，不知是否因此之故，今朝換了一頂新的紫色新帽笠操馬，希望轉一轉手風。這天安仔五點半露面即試今次戰駒「渡月橋」，只見全程小心翼翼，課後回程時一再拍馬頸，之後見到接馬的桂福特，仲不段展現燦爛笑容，對此駒滿意程度盡顯一切。

「駿馬之星」(圖) 確實是焦點所在，因為課後羅富全趕到機坪接馬，而且捉住梁家俊傾了好長時間。

「駿馬之星」全哥搵家俊

由於今朝有四組大閘舉行，普遍騎師都早了到場，好似梁家俊就六點未夠就現身，並立即替兩匹「駿馬」系出試，先試無賽程的「駿馬之寶」，之後再試今次參戰馬「駿馬之星」，後駒確實是焦點所在，因為課後羅富全趕到機坪接馬，而且捉住家俊傾了好長時間。

「勤德天下」米高大細超

鄭俊偉今季兵力大增，加上有從化做後盾，成績顯著冒升，剛戰憑「團結勇士」增添進帳，季內已取得十W。今次「勤德天下」也有留意價值，今朝耙地前出跳見鄭俊偉非常緊張，跟出跟入之餘，課後又追問鞍上人，而同時段出跳的「飛輪步」卻未有上述待遇。

