沙田早晨│弘仔三駒方仔跟到實

方嘉柏剛周日尾場有「昭易搵」在其徒弟黃智弘胯下爆出冷W，明晚返主場也重用徒弟出擊，其中「超強六十」排一檔好位可叫胡，至於加眼罩的「快靚旺」及新勝續勇的「三軍勇將」也值得留意，事實上，今朝以上三駒進行操練，方仔全程跟出跟入相當肉緊。

枕頭之星騎練傾大計

今朝廖康銘一度捉住巴度密斟，似是分析「枕頭之星」今戰出擊大計。

「枕頭之星」上仗跑第四名，乃來港後的最佳名次，一月十二日巴度接手在從化試一千米草閘，出閘迅速後單騎領放，愈放愈順之下率先衝線，速度韌力兼備，狀態弗到爆，是今季所見最勇，更有睇頭今朝廖康銘一度捉住巴度密斟，似是分析「枕頭之星」今戰出擊大計。

鼓浪高升皮耶決心大

今朝「鼓浪高升」操練之後，伍鵬志到馬房閘口等馬充滿睇頭。

「鼓浪高升」上季演出平平，但兩度在四班田草短途入位，今季四十四分起步，明顯先部署減分，減夠分近兩仗跑五班賽，於今次途程谷草一千米取得殿亞各一，已找到出路專心等此程才跑，不會三心兩意，至於昨今朝馬匹操練之後，伍鵬志到馬房閘口等馬亦充滿睇頭。

奔放告仔督操無鬆懈

「奔放」季內四戰谷草得兩亞一季一殿，今仗回師首本主場。

今朝東廄六匹參戰馬到內圈踱步，告東尼未敢鬆懈，件件跟到實，在機坪閘口睇完再出烽火台督操，蔡明紹幫師傅騎兩匹，其中「奔放」更是重點關注對象，季內四戰谷草得兩亞一季一殿，今仗回師首本主場之餘，而且排埋有利三檔起步，大有機會回勇重現虎相。