Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│弘仔三駒方仔跟到實

晨操動態
更新時間：15:45 2026-01-27 HKT
發佈時間：15:45 2026-01-27 HKT

方嘉柏剛周日尾場有「昭易搵」在其徒弟黃智弘胯下爆出冷W，明晚返主場也重用徒弟出擊，其中「超強六十」排一檔好位可叫胡，至於加眼罩的「快靚旺」及新勝續勇的「三軍勇將」也值得留意，事實上，今朝以上三駒進行操練，方仔全程跟出跟入相當肉緊。

枕頭之星騎練傾大計

今朝廖康銘一度捉住巴度密斟，似是分析「枕頭之星」今戰出擊大計。
今朝廖康銘一度捉住巴度密斟，似是分析「枕頭之星」今戰出擊大計。

「枕頭之星」上仗跑第四名，乃來港後的最佳名次，一月十二日巴度接手在從化試一千米草閘，出閘迅速後單騎領放，愈放愈順之下率先衝線，速度韌力兼備，狀態弗到爆，是今季所見最勇，更有睇頭今朝廖康銘一度捉住巴度密斟，似是分析「枕頭之星」今戰出擊大計。

鼓浪高升皮耶決心大

今朝「鼓浪高升」操練之後，伍鵬志到馬房閘口等馬充滿睇頭。
今朝「鼓浪高升」操練之後，伍鵬志到馬房閘口等馬充滿睇頭。

「鼓浪高升」上季演出平平，但兩度在四班田草短途入位，今季四十四分起步，明顯先部署減分，減夠分近兩仗跑五班賽，於今次途程谷草一千米取得殿亞各一，已找到出路專心等此程才跑，不會三心兩意，至於昨今朝馬匹操練之後，伍鵬志到馬房閘口等馬亦充滿睇頭。

奔放告仔督操無鬆懈

「奔放」季內四戰谷草得兩亞一季一殿，今仗回師首本主場。
「奔放」季內四戰谷草得兩亞一季一殿，今仗回師首本主場。

今朝東廄六匹參戰馬到內圈踱步，告東尼未敢鬆懈，件件跟到實，在機坪閘口睇完再出烽火台督操，蔡明紹幫師傅騎兩匹，其中「奔放」更是重點關注對象，季內四戰谷草得兩亞一季一殿，今仗回師首本主場之餘，而且排埋有利三檔起步，大有機會回勇重現虎相。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
​​​​​​​Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
​​​​​​​Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
飲食
5小時前
曾國衞以健康理由辭任局長 有更多官員離任？李家超：傳聞不正確、不攻自破 無計劃再換司局長
02:20
曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長
政情
7小時前
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
8小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
4小時前
巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮
巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
曾國衞因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神
曾國衞免職｜因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神
保健養生
5小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
鍾柔美男女關係複雜 《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果 絕密校園生活揭秘
鍾柔美男女關係複雜  《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果  絕密校園生活揭秘
即時娛樂
7小時前
一道木門$18,000！屯門公屋驚現「天價」裝修報價單 網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮
屯門公屋驚現「天價」裝修報價單：一道木門$18,000！網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮
時事熱話
3小時前