內圈捕影│「鼓浪高升」正值勇境

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「鼓浪高升」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，步挺貫注力足，馬身紮實毛色靚，朝氣勃勃正值勇境。「同得威」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，暗火展現身又靚，轉倉操足勇況已備。

「祥勝力駒」助手踱一圈，依舊身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又硬淨，持續態勇無疲態。「合夥飛馳」助手踱一圈，情緒安穩好專注，走規亦改善無頭岳岳，予人煥然一新之感，重踏正軌。

「佳福駒」助手踱一圈，從容完成整個過程，走勢硬朗步挺開揚，馬身札實毛色悅目，老馬保養得宜。「精彩駿將」助手踱兩圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，神色活躍火氣仍盛，有進無退。

「發財先鋒」助手踱一圈，試來輕描淡寫，神采奕奕力度充裕，馬身仍壯步挺順暢有力，老當益壯。「時尚風趣」助手踱一圈，步挺爽勁精神爽利，馬身壯到不得了，毛色油潤烏卒卒，觀感不遜贏馬時。

佳佳友及鋒而試

「佳佳友」助手踱一圈，步挺順暢又有彈力，馬身更壯更札實，火氣有增無減，谷閘試得好及鋒而試。「太子」助手踱一圈，愈見收斂，試來神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身亦收得靚，保持上佳進度。

謝鋒