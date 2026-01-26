沙田早晨│「凱旋升」騎練密斟

今朝從化舉行試閘，大多騎師均北上，而不用上去的亦無偷懶，好似布文今朝耙地前六點十分就現身晨課。

其首匹出試馬「凱旋升」亦充滿睇頭，事關課前羅富全已在機坪同布文傾了一段時間，操後練者又再次現身，並捉住布文密斟一輪，肉緊程度堪比大賽。

駿奕快車變招有計

「駿奕快車」今朝到大圈踱步表現醒神。

「駿奕快車」近期一直跑中距離，大前仗更克服大外檔於千四贏馬，奇怪今次突然跑番短途。

睇番近期姚廄變招轉程馬，好似「樂勝天下」、「扶搖勢勁」均順利建功，預期「駿奕快車」今戰必有料到；今朝此馬在大圈出試亦表現醒神，也是矚目之處。

蔡約翰重視兩駒

今朝蔡約翰睇完「泰泰精神」同「眼健康」快跳立即踩單車到機坪睇馬。

今朝五點十五分，一批蔡廄馬出跳，包括參戰馬「泰泰精神」同「眼健康」，蔡約翰一貫緊張，聯同副練到公眾席督操，睇完快跳立即踩單車到機坪睇馬，之後再跟返入馬房。

最特別係二十分鐘後，輪到「福星小子」出跳，練者並未出現，只由副練跟出跟入，可見前兩駒受練者重視。

廖廄雙雄有動靜

廖康銘今朝安排「駟跑得」同「椒椒醒」出跳，之後跟住兩駒走去千八米草地口。

方嘉柏剛戰又贏馬，廖康銘為保領先地位，自然不敢怠慢，今朝督操份外落力，大約五點三十五分安排「駟跑得」同「椒椒醒」出跳，練者除了走到會員席食胡位督操外，之後仲趕到馬房大閘口睇馬，最特別跟埋兩駒走去千八米草地，此舉動過往甚少見。

黎昭昇肉緊雷神太保

今朝「雷神太保」出跳，黎昭昇親身落手檢視配備。

黎昭昇今季轉了操練方式，參戰馬在賽前三日或四日試跑，然而今戰「雷神太保」一反常態，少有地留待今朝先至出跳，是否有特別啟示不得而知。

不過，今課確動態吸引，課前練者現身機坪主持大局，當時除了向鞍上人教路，並落手檢視馬匹配備，其他馬並無以上舉動。