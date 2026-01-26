沙田早晨│「凱旋升」騎練密斟
更新時間：15:45 2026-01-26 HKT
發佈時間：15:45 2026-01-26 HKT
發佈時間：15:45 2026-01-26 HKT
今朝從化舉行試閘，大多騎師均北上，而不用上去的亦無偷懶，好似布文今朝耙地前六點十分就現身晨課。
其首匹出試馬「凱旋升」亦充滿睇頭，事關課前羅富全已在機坪同布文傾了一段時間，操後練者又再次現身，並捉住布文密斟一輪，肉緊程度堪比大賽。
駿奕快車變招有計
「駿奕快車」近期一直跑中距離，大前仗更克服大外檔於千四贏馬，奇怪今次突然跑番短途。
睇番近期姚廄變招轉程馬，好似「樂勝天下」、「扶搖勢勁」均順利建功，預期「駿奕快車」今戰必有料到；今朝此馬在大圈出試亦表現醒神，也是矚目之處。
蔡約翰重視兩駒
今朝五點十五分，一批蔡廄馬出跳，包括參戰馬「泰泰精神」同「眼健康」，蔡約翰一貫緊張，聯同副練到公眾席督操，睇完快跳立即踩單車到機坪睇馬，之後再跟返入馬房。
最特別係二十分鐘後，輪到「福星小子」出跳，練者並未出現，只由副練跟出跟入，可見前兩駒受練者重視。
廖廄雙雄有動靜
方嘉柏剛戰又贏馬，廖康銘為保領先地位，自然不敢怠慢，今朝督操份外落力，大約五點三十五分安排「駟跑得」同「椒椒醒」出跳，練者除了走到會員席食胡位督操外，之後仲趕到馬房大閘口睇馬，最特別跟埋兩駒走去千八米草地，此舉動過往甚少見。
黎昭昇肉緊雷神太保
黎昭昇今季轉了操練方式，參戰馬在賽前三日或四日試跑，然而今戰「雷神太保」一反常態，少有地留待今朝先至出跳，是否有特別啟示不得而知。
不過，今課確動態吸引，課前練者現身機坪主持大局，當時除了向鞍上人教路，並落手檢視馬匹配備，其他馬並無以上舉動。
最Hit
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
2026-01-24 10:00 HKT
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
2026-01-25 09:00 HKT