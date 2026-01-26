內圈捕影│「飛輪霸」步順力雄

今朝出跳馬好多，相對在內圈出試馬較少，但不乏勇馬，現報導如下。

「幸運星球」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕快有彈力，馬身壯健毛色悅目，勝後操足保持勇健。「飛輪霸」助手踱一圈，全程擔高頭走，展現了極強氣勢，步順力雄火氣充足，馬身夠壯相當實淨。

「盈益善」助手踱兩圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身札實神態對辦，力度充裕饒具朝氣。「枕頭之星」助手踱兩圈，一向有點急口，但接受操控，跑姿順暢落腳輕巧，外觀亦吸引身壯色潤。

「喵喵怪」助手踱一圈，無時無刻想搶走，心火旺盛但無汗濕，馬身靚神態軒昂，未見回落持續見好。「至合拍」助手踱兩圈，輕描淡寫完成，神態自若展現朝氣，身靚結實力度充足，朝氣勃勃上佳水準。

「佳福駒」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，步挺順暢貫注力足，馬身札實毛色靚，仍在勇境老當益壯。「快樂寶寶」助手踱一圈，身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢夠爽勁，神采奕奕正值勇境。

「荃程路通」助手踱一圈，慣性有點搶口，但表現精神爽利，步順輕巧神態暢旺，馬身仍壯銳氣正盛。「歷險大將」助手踱兩圈，運步如輪雙耳烔烔，神生步爽充滿朝氣，馬身壯到不得了，近況極之銳利。

謝鋒