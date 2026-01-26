晨光追擊│「可靠大師」走勢硬朗

周一出跳馬一向甚多，包括多匹參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練報導過程如下。

「我做到」戴頭罩由艾兆禮跳兩段，大大步走過神態理想，力度不弱饒具好感。「合夥飛馳」戴頭罩由布文跳兩段，比起過往放鬆得多，人馬甚合拍，極具好感。

「椒椒醒」戴頭罩由助手跳兩段，神情專注呈現朝氣，未肯轉腳情況卻改不了。「可靠大師」戴頭罩由霍宏聲跳一段，輕描淡寫完成，走勢硬朗勁度夠，馬身喼得靚。

「太子」戴頭罩由艾兆禮跳兩段，跑姿愈見流暢勁力增強，馬身脹卜卜外觀駟正。「駟跑得」戴頭罩由助手跳兩段，精神飽滿老馬佳兆，身色都省鏡上佳水準。

「安可」戴頭罩由助手跳兩段，力度唔錯神態活躍，熱身足夠去番最弗時。「盈妍威楓」戴頭罩由助手跳兩段，慣例伸頸，墜手暗火湧現，馬身喼得壯。

「粵港資駒」戴頭罩由助手跳兩段，扣慢少許搶口，毛色透光澤，出腳夠彈力。「嘉應駿昇」戴眼罩及頭罩由霍宏聲跳一段，平穩走過聽教聽話，神態對辦觀感唔差。

魅力寶駒步順力足

「魅力寶駒」密跑毫無疲態，馬身飽滿。

「魅力寶駒」戴頭罩由助手跳兩段，密跑毫無疲態，馬身飽滿，步順力充足。「鼓浪高升」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，走過情緒集中，落腳爽朗有力，近況出色。

「千杯敬典」戴頭罩由助手跳兩段，用暗力拉實，身壯神態活躍，落班弗得及時。「中國心」戴頭罩由助手跳一段，剪了毛色有啲淡，出腳輕巧急勁，贏開有氣勢。

「同得威」助手拍「上浦福旺」鍾易禮草地跳兩段，前駒戴眼罩，末段過馬姿態順暢，有火有力展現氣勢，轉倉醒神，後駒戴面箍，跑姿生硬落腳仍重，外觀也無大變化。

兆文

