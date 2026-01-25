沙田早晨│韋達獨操「龍城精將」
更新時間：19:15 2026-01-25 HKT
發佈時間：19:15 2026-01-25 HKT
發佈時間：19:15 2026-01-25 HKT
「龍城精將」雖然是北半球自購馬，但來港後火速適應水土，上季一再跑近，去到最後一仗更熱門開胡，以為今季可以扶搖直上，誰不知不進反退，三戰全敗，周三改攻谷草並增程，能否作出突破不得而知，然而今朝韋達親身主持試跑，也是他的唯一出試馬，重視可見。
好節拍成哥急住問
「好節拍」一直受到傷患困擾，難得只上陣九次也取得一冠四亞，入Q率高過五成，今季首戰初跑三班，縱使排十二檔亦所負不遠，上仗排五檔跟前差點贏馬，弱馬正值勇境當打鐵趁熱，至於今朝試跑更充滿朝氣，而課後沈集成匆匆接馬，急不及待向鞍上人追問也極具睇頭。
最Hit
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
2026-01-24 10:00 HKT
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
2026-01-23 18:55 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT