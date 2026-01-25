沙田早晨│韋達獨操「龍城精將」

「龍城精將」雖然是北半球自購馬，但來港後火速適應水土，上季一再跑近，去到最後一仗更熱門開胡，以為今季可以扶搖直上，誰不知不進反退，三戰全敗，周三改攻谷草並增程，能否作出突破不得而知，然而今朝韋達親身主持試跑，也是他的唯一出試馬，重視可見。

好節拍成哥急住問

「好節拍」今朝課後沈集成匆匆接馬。

「好節拍」一直受到傷患困擾，難得只上陣九次也取得一冠四亞，入Q率高過五成，今季首戰初跑三班，縱使排十二檔亦所負不遠，上仗排五檔跟前差點贏馬，弱馬正值勇境當打鐵趁熱，至於今朝試跑更充滿朝氣，而課後沈集成匆匆接馬，急不及待向鞍上人追問也極具睇頭。

