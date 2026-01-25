Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│韋達獨操「龍城精將」

晨操動態
更新時間：19:15 2026-01-25 HKT
發佈時間：19:15 2026-01-25 HKT

「龍城精將」雖然是北半球自購馬，但來港後火速適應水土，上季一再跑近，去到最後一仗更熱門開胡，以為今季可以扶搖直上，誰不知不進反退，三戰全敗，周三改攻谷草並增程，能否作出突破不得而知，然而今朝韋達親身主持試跑，也是他的唯一出試馬，重視可見。

好節拍成哥急住問

「好節拍」今朝課後沈集成匆匆接馬。
「好節拍」今朝課後沈集成匆匆接馬。

「好節拍」一直受到傷患困擾，難得只上陣九次也取得一冠四亞，入Q率高過五成，今季首戰初跑三班，縱使排十二檔亦所負不遠，上仗排五檔跟前差點贏馬，弱馬正值勇境當打鐵趁熱，至於今朝試跑更充滿朝氣，而課後沈集成匆匆接馬，急不及待向鞍上人追問也極具睇頭。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
10小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
9小時前
前港姐季軍驚爆切除子宮卵巢輸卵管  插喉瞓病床照片曝光  需全面停工閨密嘆：以後無得生
前港姐季軍驚爆切除子宮卵巢輸卵管  插喉瞓病床照片曝光  需全面停工閨密嘆：以後無得生
影視圈
7小時前
張學友破紀錄完成324場巡唱  激罕回應欠債：其實我好慳  屢傳健康亮紅燈親解手心發黃之謎 
02:09
張學友破紀錄完成324場巡唱  激罕回應欠債：其實我好慳  屢傳健康亮紅燈親解手心發黃之謎 
影視圈
8小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
2026-01-23 18:55 HKT
75歲李龍基細數資產大爆前妻唔止攞八層樓 自認多情風流難安定 堅稱精明唔易呃：今次衰咗
75歲李龍基細數資產大爆前妻唔止攞八層樓 自認多情風流難安定 堅稱精明唔易呃：今次衰咗
影視圈
9小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
巴士安全帶︱梁振英：配戴不為政府為安全 運物局指會確保執法「情理法」兼備
01:35
巴士安全帶︱梁振英：配戴不為政府為安全 運物局指會確保執法「情理法」兼備
社會
5小時前
連鎖酒樓無限時任食優惠！潮汕牛肉火鍋放題$298 送海鮮拼盤 一招再減$40 指定分店供應
連鎖酒樓無限時任食優惠！潮汕牛肉火鍋放題$298 送海鮮拼盤 一招再減$40 指定分店供應
飲食
8小時前