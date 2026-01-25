內圈捕影│「三軍勇將」神生步爽
更新時間：19:30 2026-01-25 HKT
發佈時間：19:30 2026-01-25 HKT
由於大多戰駒都做最後試跑，故今朝到內圈出試不太多。
「泰泰精神」助手踱一圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又爽勁，大半程岳高頭走，充滿朝氣精神爽利。「三軍勇將」助手踱兩圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，出腳力度亦足，持續勇銳好吸引。
「我做到」助手踱一圈，步伐穩健力度唔錯，馬身一直做得好靚，神色活躍暗火展現，狀態一直對辦。「品德寶寶」助手踱一圈，小心翼翼按實，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不俗，抖夠操足有進無退。
「可靠大師」助手踱一圈，步挺開揚貫注力足，姿態從容不迫，馬身更壯毛色又靚，進度愈見出色。「瑰麗人生」助手踱一圈，步姿爽朗極具彈力，毛色悅目復現光澤，神色亦轉好，久沉分子大有轉機。
追風目光銳利
「追風」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力神態生猛，毛色亮麗目光銳利，論態極佳不遜勝時。「鼓浪高升」助手踱一圈，試來精神爽利，成身肌肉充滿條線美，步伐硬朗勁度足夠，態勇蓄勢待發。
「富裕君子」助手踱兩圈，淡淡定有朝氣，走勢硬淨步挺開揚，馬身札實神態活潑，仍在上佳水準。「凱旋升」助手踱一圈，毛色立立令金光閃閃，馬身壯全身肌肉，步挺順暢力度充沛，佳態保持有餘。
謝鋒
