晨光追擊│「祥勝力駒」精神爽利

賽事在周日上演，因此不少參戰馬於今朝試跑，勇馬比比皆是，現將操練報導過程如下。

「龍城精將」韋達拍「超霸勝」跳一段，戴面箍，拍住同到有番墜手感，外觀對辦身夠壯，觀感不俗。「祥勝力駒」拍「佳佳友」跳兩段，同樣助手，前駒戴眼罩，拍住一齊走精神爽利，力度未減半分，佳態保持有餘，後駒一樣試得出色，快由慢人出腳夠咬地，不斷轉好。

「勇霸龍」助手跳一段，大步順走力度唔錯，馬身壯到不得了，更重要火氣好番好多。「友得盈」副練拍「專家」勵手跳兩段，前駒大半程領先一個馬位，出腳爽朗有力，身札實毛色油潤，不遜贏馬時，後駒直路中段追上反應好，神色活躍火氣好，前所未見吸引。

「好節拍」戴頭罩由助手跳兩段，精神奕奕饒具朝氣，身壯唔瘦毛色又靚，近況理想。「喵喵怪」助手跳兩段，戴頭罩面箍及鼻箍，岳頭搶口指定動作，論態極出色，步順輕巧彈力夠，馬身好實淨。

武林至尊心火旺盛

「武林至尊」身靚步開揚，單講狀態好標青。

「武林至尊」助手跳一段，湧住去心火旺盛，身靚步開揚，單講狀態好標青。「發財先鋒」戴頭罩由助手跳兩段，輕描淡寫走過唔急唔搶，神采奕奕上佳水準。

「辣得金」戴頭罩由助手跳兩段，走勢硬朗力度不弱，身靚展現線條美，重拾勇態。「至合拍」戴頭罩由助手跳兩段，精神奕奕極具朝氣，馬身實淨唔瘦，力度亦充裕。

「凝聚美麗」戴頭罩由助手跳兩段，扣住走神情專注，跨步爽朗勁度夠，極具好感。「歷險大將」助手跳兩段，含枚俯首雙目有神，落腳勁力貫注，佳態保持有餘。

「枕頭之星」戴頭罩由助手跳兩段，仍有點急口緊韁捉實，身壯色潤好睇，走勢硬朗有力。

兆文