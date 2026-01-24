內圈捕影│「川河石駒」走勢硬朗

大多參戰馬今朝在內圈出試，甚多勇馬，現將操練報導如下。

「辣得快」助手踱一圈，口勁唔好且躁火，頭岳岳唔介意，論態在上佳水準，身壯力健，走勢硬朗。「川河石駒」助手踱兩圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身實淨毛色油潤，觀感好過之前。

「話你知」助手踱兩圈，精神奕奕目光銳利，步挺爽勁力度充足，馬身壯到不得了，回勇重新振作。「小魔怪」助手踱一圈，急口馬一貫捉到實，無時無刻想搶住，心火旺盛但無汗濕，身靚色潤氣勢盛。

「威武年代」助手踱一圈，試來精神爽利，步順輕巧神態暢旺，暗火展現身又靚，持續態勇精神爽利。「亨驥」助手踱一圈，愈來愈放鬆，口勁完全收斂，神態專注目光集中，馬身壯健，出腳又夠悧落。

「紅運帝王」助手踱一圈，馬身好靚好粗壯，走來神態軒昂，跨步開揚力度充裕，老當益壯朝氣勃勃。「愛馬善」助手踱一圈，多跑下馬身無瘦仍壯，神態活潑火氣不弱，走勢硬朗有彈力，仍在爭勝水準。

金發盛世力度充足

「金發盛世」助手踱一圈，以輕鬆姿態完成，出腳輕爽力度充足，馬身結實毛色潤澤，論態相當不俗。「一起美麗」助手踱一圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，毛色油潤悅目，去番最佳時候。

