內圈捕影│「手機錶勁」蓄勢待發

大多參戰馬今朝都到內圈出試，場面熱鬧，甚多精彩鏡頭。

「手機錶勁」助手踱一圈，小心按實順走，身色俱吸引，過步輕爽力度亦夠，早熟醒神，蓄勢待發。「天天更好」助手踱一圈，沿途捉到實心火湧現，谷起雞公頸神態生猛，馬身好壯，毛色悅目烏卒卒。

「天將龍駒」巫顯東踱一圈，依舊身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊又硬淨，持續態勇毫無疲態。「綫路達飛」助手踱一圈，大步順走氣宇軒昂，墜手起勁火氣重現，馬身脹卜卜，神態活躍重現佳態。

「仁仁有餘」助手踱兩圈，充滿了氣勢，目光炯炯有神，全程岳高頭走，身壯力足毛色靚，正值勇境。「驕陽明駒」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若雙耳烱烱，身靚力度充足，火氣好今季最弗一次。

「紅運帝王」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，馬身極之粗壯，近況非常出色。「錶之星河」助手踱一圈，馬身壯到不得了，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿霸氣，勇銳又進步。

開心勇駒步順爽勁

「開心勇駒」助手踱一圈，輕鬆完成步順爽勁，神態暢旺力度保持，馬身喼得好靚，新勝有進無退。「狼來了」助手踱一圈，重口馬一貫捉到實，神態集中身壯色潤，落腳比前更輕更有彈力，進度出色。

謝鋒