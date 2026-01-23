希斯吼實周日四戰馬
今天沙田晨操，大衞希斯一早已經在烽火台二樓主持大局，細看各匹出操馬。其中周日沙田賽事將出戰第六場一級賽百周年紀念盃的香港馬王「嘉應高昇」，今早出大跑道進行操練，磨刀霍霍，準備就緒，希斯則緊張地吼實。「嘉應高昇」操練完畢後，希斯一個箭步奔跑前去機坪接馬王，又輕摸「嘉應高昇」的馬頭，愛惜之情洋溢於色。
除了「嘉應高昇」外，周日有程馬「嘉冠王」、楊明綸操「人和家興」和班德禮操「飲杯」，今早都有出來操練，希斯都有肉緊地吼到實，露出搏殺手影。
陳嘉甜
