呂健威吼實「龍傲綾羅」

晨操動態
更新時間：13:47 2026-01-23 HKT
發佈時間：13:47 2026-01-23 HKT

周四是呂健威67歲生日，當日練者與馬房員工完成工作後，大家一起在馬房內切蛋糕，為倉主慶祝生日。

今朝呂健威繼續緊守崗位，一早到場督操，期間檢視多駒，包括出爭第二場「龍傲綾羅」；昨早此馬由何澤堯親自主試，期間威哥舉起望遠鏡睇實，話唔定今仗可來個大變身。

今朝呂健威繼續緊守崗位，一早到場督操，期間檢視多駒，包括出爭第二場「龍傲綾羅」(圖)。
陳嘉甜

