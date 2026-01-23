內圈捕影│ 「一定超」星味十足

昨朝到內圈出試的周日賽駒不太多，摘錄如下。

「嘉應高昇」助手踱兩圈，淡定充滿朝氣，馬身好靚步輕爽，神態活潑力度充足，氣勢懾人弗得緊要。「祝願」助手踱兩圈，細細隻而馬身夠扎實，步伐穩健力度充沛，神色活躍暗火展現，狀態一直出色。

「駿步騰飛」助手踱兩圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤好悅目，馬身粗壯呈現線條美，近況極佳。「開心指數」助手踱一圈，試來甚放鬆，情緒不斷改善，馬身結實毛色潤澤，早熟醒神勇況已備。

「富心星」助手踱兩圈，輕鬆完成步順爽勁，馬身壯健毛色潤澤，火力不錯躍躍欲試，不遜贏馬時候。



「一定超」助手踱兩圈，身壯如牛，神態活潑勁力充沛，馬身靚皮光肉滑，有進無退星味十足。

「川河石駒」黃智弘踱兩圈，步伐穩健力度唔錯，馬身一直好靚，具備爭勝水平。「馬鳳凰」助手踱兩圈，目光銳利身光頸靚，充滿朝氣，出腳力度亦足，神態回旺確認復甦。

「金運來」助手小心翼翼按實踱一圈，馬身茁壯毛水潤澤，落腳穩勁力不弱，一直理想展現朝氣。「隼風雲」助手踱兩圈，愈見收斂神閒氣定，跑姿順暢落腳輕巧，馬身愈收愈靚，狀態既好且不斷進步。

