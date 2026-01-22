晨光追擊│「錶之星河」落腳輕巧

昨朝出跳的參戰馬並非太多，亦好少弗馬，而且甚少騎師出現，現將操練過程報道如下。

「金鑽貴人」戴頭罩由梁家俊跳兩段，無轉腳但從容不迫，大大步展現朝氣，神態對辦狀態不俗。「錶之星河」潘頓跳兩段，神情專注目光銳利，身壯展現條線，落腳輕巧俐落，勇態保持。

「烈焰光芒」韋達拍伴跳馬跳兩段，跑規改善了，再無頭擰擰，神色吸引力度持續增強，不斷轉好。「金運來」戴頭罩由梁家俊跳三段，四蹄盡展力度充足，神色活躍火氣不俗，馬身一直好靚。

開心指數過步暢順

「開心指數」力度神態均好過之前，早熟極速入局。

「牛精豪情」戴頭罩由艾兆禮跳兩段，規矩得多，無再岳頭岳腦，不過仍說不上勇銳，神色淡力不足。「開心指數」潘頓跳兩段，帶點均速但過步暢順，力度神態均好過之前，早熟極速入局。

「當年情」戴眼罩由助手拍「超霸勝」跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，有番活躍感，轉倉重新振作。「創寶駒」戴頭罩由艾道拿拍伴跳馬跳兩段，馬身仲係肥肥哋，毛色亦唔靚，神態平淡進度未得。

「怡昌光輝」戴頭罩由蔡明紹跳一段，按慢走過力度尚可，外觀亦唔錯，落腳整齊有力，觀感勝前。「隼風雲」助手拍「多利旺駒」跳兩段，戴面箍，聚精會神，唔再郁身郁勢，翻步急勁有力，持續進步。

「綠族無限」戴頭罩由田泰安跳兩段，神色好過之前，馬身亦收壯了，但氣勢一般，未去番最弗時。「海王」戴頭罩由助手跳兩段，出腳仲係好笨重，而且周身郁，懶性又重，毫無好感。

「摯友勝」戴頭罩由助手跳兩段，動作尚算順暢，然而勁度說不上足夠，且前腳仍出得好高。

兆文