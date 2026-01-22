Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊│「錶之星河」落腳輕巧

晨操動態
更新時間：00:15 2026-01-22 HKT
發佈時間：00:15 2026-01-22 HKT

昨朝出跳的參戰馬並非太多，亦好少弗馬，而且甚少騎師出現，現將操練過程報道如下。

「金鑽貴人」戴頭罩由梁家俊跳兩段，無轉腳但從容不迫，大大步展現朝氣，神態對辦狀態不俗。「錶之星河」潘頓跳兩段，神情專注目光銳利，身壯展現條線，落腳輕巧俐落，勇態保持。

「烈焰光芒」韋達拍伴跳馬跳兩段，跑規改善了，再無頭擰擰，神色吸引力度持續增強，不斷轉好。「金運來」戴頭罩由梁家俊跳三段，四蹄盡展力度充足，神色活躍火氣不俗，馬身一直好靚。

開心指數過步暢順

「開心指數」力度神態均好過之前，早熟極速入局。
「開心指數」力度神態均好過之前，早熟極速入局。

「牛精豪情」戴頭罩由艾兆禮跳兩段，規矩得多，無再岳頭岳腦，不過仍說不上勇銳，神色淡力不足。「開心指數」潘頓跳兩段，帶點均速但過步暢順，力度神態均好過之前，早熟極速入局。

「當年情」戴眼罩由助手拍「超霸勝」跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，有番活躍感，轉倉重新振作。「創寶駒」戴頭罩由艾道拿拍伴跳馬跳兩段，馬身仲係肥肥哋，毛色亦唔靚，神態平淡進度未得。

「怡昌光輝」戴頭罩由蔡明紹跳一段，按慢走過力度尚可，外觀亦唔錯，落腳整齊有力，觀感勝前。「隼風雲」助手拍「多利旺駒」跳兩段，戴面箍，聚精會神，唔再郁身郁勢，翻步急勁有力，持續進步。

「綠族無限」戴頭罩由田泰安跳兩段，神色好過之前，馬身亦收壯了，但氣勢一般，未去番最弗時。「海王」戴頭罩由助手跳兩段，出腳仲係好笨重，而且周身郁，懶性又重，毫無好感。

「摯友勝」戴頭罩由助手跳兩段，動作尚算順暢，然而勁度說不上足夠，且前腳仍出得好高。

兆文

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
4小時前
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
政情
2小時前
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
商業創科
7小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
影視圈
2小時前
灣仔40年老牌西餐焗豬扒飯Threads爆紅！$56外賣包餐湯+飲品 打工仔：港島區數一數二
灣仔40年老牌西餐焗豬扒飯Threads爆紅！$56包餐湯+飲品 食客讚：港島區數一數二
飲食
10小時前
Tyson Yoshi與女KOL「響喉X」罵戰峰迴路轉 真相大白網民慘成最大受害者： 而家X晒
Tyson Yoshi與女KOL「響喉X」罵戰峰迴路轉 真相大白網民慘成最大受害者： 而家X晒
影視圈
6小時前
71歲屢傳死訊巨星終極回春 一特徵叻過後生仔驚艷網民 曾跟星二代兒子水火不容公開道歉
71歲屢傳死訊巨星終極回春 一特徵叻過後生仔驚艷網民 曾跟星二代兒子水火不容公開道歉
影視圈
2026-01-20 22:00 HKT
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
2026-01-20 12:25 HKT