沙田早晨│潘頓又搏「錶」系馬

剛周日潘頓策「錶之宇宙」食尾胡，下期賽事又有幾匹「錶」系馬上陣，其中報爭二班千二米的「錶之星河」必須留意。此馬季內兩勝，上仗雖然熱倒跑第四，但全因搶口及直路受困無位。

今次「錶之星河」再上陣，除最近試閘輕勝外，昨朝潘頓更親身主試，課後仲搵文家良密斟，必拼無疑。

艾兆禮顯牛精豪情

昨朝艾兆禮替「牛精豪情」快試。

桂福特兵力愈見充沛，同多位騎師開始加強合作，佢哋亦主動替桂廄馬操練，好似昨朝艾兆禮就替「牛精豪情」快試。

睇番兩人原來非首次合作，剛周日「開心三多」跑五班二千米，已喺艾兆禮胯下跑獲季軍，彼此合作愉快。周日呢對騎練又攜手合作「牛精豪情」確有吼實之必要。