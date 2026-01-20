內圈捕影│「志醒大將」活力展現

大多參戰馬今朝在內圈出試，甚多勇馬，現將操練報導如下。

「志醒大將」助手踱一圈，快慢由人愈見乖巧，馬身收得更壯，神色活躍活力展現，進度極之出色。「魔法速遞」助手踱一圈，口勁唔好且躁火，頭岳岳唔介意，論態在上佳水準，身壯力健走勢硬朗。

「非凡時刻」助手踱一圈，步伐穩健力度未減，身靚有條線美，神態自若雙耳烱烱，狀態長期省鏡。「新意馬」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火湧現，馬身壯毛色靚，持續勇銳毫無疲態。

「星火燎原」助手踱一圈，淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身札實毛色潤澤，火力唔錯長期呈勇。「八駿笑昇」助手踱一圈，輕描淡寫完成，神態自若雙耳烱烱，身靚肌肉線條展現，具備爭勝水準。

加州星馳氣宇軒昂

「加州星馳」神情專注，朝氣勃勃近況極佳。

「加州星馳」助手踱一圈，馬身非常之粗壯，翻步急密有力，神情專注氣宇軒昂，朝氣勃勃近況極佳。「輕功猛男」助手踱一圈，大大步從容不逼，步順爽勁神態暢旺，目光銳利充滿氣勢，單講狀態好勇銳。

「勁好運」助手踱一圈，擔高頭走好神氣，步順力雄火氣充裕，馬身仍壯展現線條，勇銳無比未見走樣。「川河型駒」助手踱一圈，依舊身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又硬淨，持續態勇好醒神。

謝鋒

