Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「熾烈神駒」步挺爽勁

晨操動態
更新時間：15:30 2026-01-19 HKT
發佈時間：15:30 2026-01-19 HKT

由於大多戰駒都做最後試跑，故今朝到內圈出試不太多。

「精英雄心」助手踱兩圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又爽勁，大半程岳高頭走，充滿朝氣精神爽利。「熾烈神駒」助手踱兩圈，大大步走過，步挺爽勁貫注力強，目光銳利火氣未減，依然省鏡體力充沛。

「滿心星」助手踱兩圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，馬身紮實毛色悅目，近況極之出色。「瑤瑤日上」助手踱兩圈，輕鬆完成步順爽勁，馬身仍壯毛色潤澤，火力保持旺盛，長期在最佳水平。

開心宇宙暗火展現

「開心宇宙」步伐穩健力度唔錯，狀態極之理想。
「開心宇宙」步伐穩健力度唔錯，狀態極之理想。

「旺旺嘉駒」副練踱兩圈，淡淡定走過，不慌不忙高班馬風采，神采奕奕氣勢旺盛，勝後更進一步。「開心宇宙」助手踱兩圈，步伐穩健力度唔錯，馬身依舊好靚，神色活躍暗火展現，狀態極之理想。

「銀亮濠俠」助手踱兩圈，神態活潑不已，試來活力充沛，馬身好靚全身肌肉，新勝醒神有進無退。「美麗歡聲」助手踱兩圈，步姿爽朗有彈力，神態暢旺火氣唔差，馬身相當飽滿，確認復甦充滿朝氣。

「年年友福」助手踱兩圈，毛色悅目立立令，馬身壯健展現線條，步挺順暢力度充沛，不遜贏馬時。「紅衣醒目」助手踱一圈，神情專注目光如炬，毛色好靚烏卒卒，神態生猛火氣極佳，論態一直出色。

謝鋒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-18 13:15 HKT
前童星意外枉死街頭終年33歲 被拖行一個街口慘死 警方公開CCTV曝光生前最後畫面
前童星意外枉死街頭終年33歲 被拖行一個街口慘死 警方公開CCTV曝光生前最後畫面
影視圈
20小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
2026-01-17 17:47 HKT
渣馬2026︱殉職消防何偉豪原定跑半馬 同袍帶號碼布完成心願 未婚妻發帖感謝
渣馬2026︱殉職消防何偉豪原定跑半馬 同袍帶號碼布完成心願 未婚妻發帖感謝
突發
6小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
5小時前
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-18 15:47 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
飲食
2026-01-18 11:15 HKT
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
影視圈
6小時前
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
影視圈
22小時前
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
旅遊
23小時前