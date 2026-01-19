內圈捕影│「熾烈神駒」步挺爽勁

由於大多戰駒都做最後試跑，故今朝到內圈出試不太多。

「精英雄心」助手踱兩圈，輕描淡寫完成，步履輕盈又爽勁，大半程岳高頭走，充滿朝氣精神爽利。「熾烈神駒」助手踱兩圈，大大步走過，步挺爽勁貫注力強，目光銳利火氣未減，依然省鏡體力充沛。

「滿心星」助手踱兩圈，雙耳烔烔目光銳利，神生步爽充滿朝氣，馬身紮實毛色悅目，近況極之出色。「瑤瑤日上」助手踱兩圈，輕鬆完成步順爽勁，馬身仍壯毛色潤澤，火力保持旺盛，長期在最佳水平。

開心宇宙暗火展現

「開心宇宙」步伐穩健力度唔錯，狀態極之理想。

「旺旺嘉駒」副練踱兩圈，淡淡定走過，不慌不忙高班馬風采，神采奕奕氣勢旺盛，勝後更進一步。「開心宇宙」助手踱兩圈，步伐穩健力度唔錯，馬身依舊好靚，神色活躍暗火展現，狀態極之理想。

「銀亮濠俠」助手踱兩圈，神態活潑不已，試來活力充沛，馬身好靚全身肌肉，新勝醒神有進無退。「美麗歡聲」助手踱兩圈，步姿爽朗有彈力，神態暢旺火氣唔差，馬身相當飽滿，確認復甦充滿朝氣。

「年年友福」助手踱兩圈，毛色悅目立立令，馬身壯健展現線條，步挺順暢力度充沛，不遜贏馬時。「紅衣醒目」助手踱一圈，神情專注目光如炬，毛色好靚烏卒卒，神態生猛火氣極佳，論態一直出色。

謝鋒