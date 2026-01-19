晨光追擊│「領創動力」走勢硬淨
更新時間：15:00 2026-01-19 HKT
周一出跳馬一向甚多，包括多匹參戰分子，當中不乏勇馬，現將操練報導過程如下。
「華麗再勝」戴頭罩由布文草地跳兩段，洒開大步衝刺，勁度十足有火有力，抖夠操足仍勇。「金多囍」戴頭罩由紀仁安拍「極光之子」草地跳兩段，步挺急勁有力，回程時擔高馬頭，樣子極之神氣。
「領創動力」戴頭罩由田泰安草地跳兩段，走勢硬淨勁度未減，四蹄盡展彈力十足，弗到不得了。「有派頭」戴頭罩由布文草地跳兩段，步幅開得好闊又夠急勁，馬身脹卜卜，毛色更充滿光澤。
「新意馬」戴頭罩由艾兆禮跳三段，含枚俯首，落腳穩力貫注，毛色金光閃閃好悅目。「堅闖」奧爾民跳兩段，戴頭罩及鼻箍，岳頭改不了，神色唔錯身壯無瘦，毛色烏卒卒。
「巴閉佬」戴頭罩由希威森跳三段，可以再放鬆，但比之前規矩咗，步順力充裕。「星之願」助手拍伴跳馬跳三段，神態活躍走勢爽勁，馬身靚汗濕唔多，勇銳又進步。
「飛雲」戴頭罩由助手跳三段，試來精神爽利，雙目炯炯有神，外觀又省鏡。「艾莉奧」戴頭罩由助手跳一段，無咁頹，神色好番好多，外觀駟正皮光肉滑。
輕功猛男神態活躍
「同寶寶」戴頭罩由潘明輝跳兩段，急口馬尚算試得規矩，精神奕奕出腳爽勁有力。「輕功猛男」戴頭罩由助手跳兩段，力度保持神態活躍，身喼得靚，論態好對辦。
「朗日雪峰」助手跳三段，大馬好輕身，最重要有番墜手感，大有轉機。「勁好運」戴頭罩由助手跳三段，洒開大步衝刺有火有力，馬身喼得壯未見低落。
「知足常樂」班德跳兩段，戴頭罩及面箍，按慢從容不迫，落腳算輕，但毛色可以再靚。
兆文
