Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│「冷娃」阿奧阿黎好好傾

晨操動態
更新時間：15:45 2026-01-17 HKT
發佈時間：15:45 2026-01-17 HKT

「冷娃」上仗步速甚慢之下，基本上後追馬極難反先甚至追近，但此駒能夠由尾列追上反先，並且交出廿二秒正的衝刺，看來此匹三歲馬仍大把在手，奧爾民難得良駒在手，當會打醒十二分精神，近期一再親身快跳及試閘相當肉緊，今朝一度同黎昭昇密斟亦充滿睇頭。

瀧澤飛駒阿福跟出跟入

今朝「瀧澤飛駒」出試時桂福特跟出跟入。
今朝「瀧澤飛駒」出試時桂福特跟出跟入。

開倉未及半季，桂福特養馬接近爆倉，大批質新馬尚需時間適應，開季初期只倚重一批舊馬爭功，反覆摸索下一再交出好成績，今戰派出在港開倉以來最多參賽馬，首次動員九駒出戰必有所圖，其中「瀧澤飛駒」愈戰愈勇必要昅實，尤其今朝此馬出試時練者跟出跟入。

錶之浩瀚阿巫親接馬

「錶之浩瀚」今朝操練之後，巫偉傑走去機坪親自接馬。
「錶之浩瀚」今朝操練之後，巫偉傑走去機坪親自接馬。

巨富楊建文家族養馬量愈來愈多，現役馬「錶」系多達十餘匹，直逼龍頭「美麗」系，而今次「錶」系更動員四駒出戰，尤其「錶之浩瀚」必要留意，皆因試閘一再交出好走勢，巫偉傑亦不敢待慢，埋門督操份外肉緊，正如今朝此馬操練之後，練者走去機坪親自接馬。

韋廄兩駒家俊爆大鑊

今朝韋達同梁家俊一度企定定傾談大計。
今朝韋達同梁家俊一度企定定傾談大計。

今季韋達暫時勝出的十一W，清一色都由洋將建功，仍未與華將擦出火花，而梁家俊自上周日季內首策韋廄馬「勇者無敵」，今期突然加強合作，以「八心之星」和「喜豐年」拍檔攻堅，配搭已極具睇頭，而今朝韋達同家俊一度企定定傾談大計，更肯定合作兩駒必有計。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
2026-01-16 13:00 HKT
荃灣男子麥當勞後梯揮舞菜刀 警持盾牌馳至制服
00:49
荃灣男子麥當勞後梯揮舞菜刀 警持盾牌馳至制服
突發
6小時前
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
6小時前
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
影視圈
6小時前
樂華南邨謀殺案｜28歲非洲裔無業漢潛逃內地落網 昨移交返港 疑感情問題犯案
樂華南邨謀殺案｜28歲非洲裔無業漢潛逃內地落網 昨移交返港 疑感情問題犯案
突發
43分鐘前
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
保健養生
22小時前
生日Switch遊戲機被沒收 美11歲童開槍爆頭殺父
生日Switch遊戲機被沒收 美11歲童開槍爆頭殺父
即時國際
4小時前
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
飲食
2026-01-16 15:49 HKT
江西殺豬宴演變成失控搶食。抖音
00:42
殺豬宴︱備桌百席湧入4萬人變喪屍搶食 博主遭派出所約談︱有片
即時中國
7小時前
帶男童入九龍塘商場殘廁做數 背囊友霸足1個鐘傳出對話聲 網民狂嘲：土地問題｜Juicy叮
帶男童入九龍塘商場殘廁做數 背囊友霸足1個鐘傳出對話聲 網民狂嘲：土地問題｜Juicy叮
時事熱話
5小時前