沙田早晨│「冷娃」阿奧阿黎好好傾

「冷娃」上仗步速甚慢之下，基本上後追馬極難反先甚至追近，但此駒能夠由尾列追上反先，並且交出廿二秒正的衝刺，看來此匹三歲馬仍大把在手，奧爾民難得良駒在手，當會打醒十二分精神，近期一再親身快跳及試閘相當肉緊，今朝一度同黎昭昇密斟亦充滿睇頭。

瀧澤飛駒阿福跟出跟入

今朝「瀧澤飛駒」出試時桂福特跟出跟入。

開倉未及半季，桂福特養馬接近爆倉，大批質新馬尚需時間適應，開季初期只倚重一批舊馬爭功，反覆摸索下一再交出好成績，今戰派出在港開倉以來最多參賽馬，首次動員九駒出戰必有所圖，其中「瀧澤飛駒」愈戰愈勇必要昅實，尤其今朝此馬出試時練者跟出跟入。

錶之浩瀚阿巫親接馬

「錶之浩瀚」今朝操練之後，巫偉傑走去機坪親自接馬。

巨富楊建文家族養馬量愈來愈多，現役馬「錶」系多達十餘匹，直逼龍頭「美麗」系，而今次「錶」系更動員四駒出戰，尤其「錶之浩瀚」必要留意，皆因試閘一再交出好走勢，巫偉傑亦不敢待慢，埋門督操份外肉緊，正如今朝此馬操練之後，練者走去機坪親自接馬。

韋廄兩駒家俊爆大鑊

今朝韋達同梁家俊一度企定定傾談大計。

今季韋達暫時勝出的十一W，清一色都由洋將建功，仍未與華將擦出火花，而梁家俊自上周日季內首策韋廄馬「勇者無敵」，今期突然加強合作，以「八心之星」和「喜豐年」拍檔攻堅，配搭已極具睇頭，而今朝韋達同家俊一度企定定傾談大計，更肯定合作兩駒必有計。