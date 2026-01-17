Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內圈捕影│「團結戰靈」神態威武

晨操動態
今朝有甚多戰駒到內圈加課，勇馬比比皆是，極多精彩鏡頭。

「型到爆」助手踱一圈，一貫搶口，要緊韁捉到實，馬身保持壯健，神生步爽火氣未減，正值勇境。「團結戰靈」助手踱一圈，充滿了氣勢，全程岳高頭走神態威武，步順輕快有彈力，比起贏馬時更靚。

「三甲之星」助手踱一圈，輕鬆完成精神奕奕，身靚有條線美，火氣唔差神色亦然，早熟馬上火上力。 「超開心」助手踱一圈，力度充足馬身壯健，毛色油潤生光，大有進展踏上正軌。

「錶之浩瀚」助手踱一圈，粗身大馬台型極佳，步順力雄火氣不弱，出腳順暢整齊，進度好觀感極佳。「活力拍檔」助手踱一圈，表現極之放鬆，汗濕唔多神態專注，馬身收壯力度持續增強，進度理想。

「部族高手」助手踱一圈，大大步走過，步順爽勁神態暢旺，馬身結實毛色亦靚，轉好之中朝氣旺盛。「會當凌」助手踱一圈，身壯脹卜卜，毛色鮮明潤澤，落腳整齊走勢又硬淨，不斷進步走勢譽滿欄邊。

光年八十步挺開揚

「光年八十」走勢硬朗毛色油潤，具備爭勝水準。

「光年八十」助手踱一圈，淡淡定有朝氣，走勢硬朗步挺開揚，馬身實淨毛色油潤，具備爭勝水準。「紫荊盛勢」助手踱一圈，全程擔高頭走，樣子極之神氣，步順力雄火氣充裕，勇銳無比體力充裕。

謝鋒
 

