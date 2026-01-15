Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

晨光追擊│「亞機拉」狀態回勇

晨操動態
更新時間：15:34 2026-01-15 HKT
發佈時間：15:34 2026-01-15 HKT

一如平日的周四晨課，今朝出跳馬相當踴躍，當中不乏周日參戰分子及勇馬，現摘錄如下。

「寶進」梁家俊跳兩段，戴頭罩及面箍，神情集中步順有力，火力更充裕，銳氣正盛。
「哈羅威」戴頭罩由何澤堯跳兩段，慣例頭岳岳一再轉腳，火氣未減依然勇銳。
「健康快車」助手跳兩段，無轉腳但力度唔差，最重要有番墜手感，態有起色。
「豐功偉績」拍「精算風暴」跳兩段，同樣助手，前駒全程領先半個馬位，跑姿比前順暢，但力度依然好一般；後駒戴眼罩及頭罩，跑姿一貫唔好睇，馬身好靚粗壯，毛色悅目烏卒卒，勝後續勇。
「好實力」戴頭罩由何澤堯跳兩段，唔再懶散比前集中得多，出腳輕巧彈力足夠，續有進展。

 

「金德義」助手跳兩段，按住慢試聚精會神，身色皆靚狀態對辦。
「金德義」助手跳兩段，按住慢試聚精會神，身色皆靚狀態對辦。


「幸運同行」拍「競駿傳奇」跳兩段，同樣戴眼罩及頭罩，一直拍住走，前駒拉士要鬆少少皆因係長途馬，論態甚佳精神奕奕；後駒毛色未夠靚，動作也有點生硬。
「金創福威」戴頭罩由楊明綸跳一段，仍舊墜手神態生猛，大馬唔重身，仍惹好感。
「凱旋王者」梁家俊跳兩段，戴頭罩及面箍，步幅開得闊，火力俱充裕，外觀亦四正，狀態不俗。
「香港仔」戴頭罩由潘明輝拍「獎星」跳兩段，落後近三個馬位，懶性重但夠輕身，毛色愈見潤澤，狀態已起。
「八駿福昇」戴頭罩由助手跳兩段，慢速完成精神飽滿，神態非差上落不大。
「爆出美麗」助手跳兩段，灑開大步動作瀟灑，毛色充滿光澤，早課朝氣勃勃。
「友瑩亮」戴頭罩由紀仁安跳兩段，按實無轉腳，淡定聽指示，馬身脹卜卜，狀態亦勇。
「亞機拉」戴頭罩由助手跳兩段，灰馬身粗壯，走勢勁火力好，狀態去番最弗時。

兆文

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
22小時前
湖南女童疑因找不到媽媽，在停車場激動暈倒後死亡。
00:09
湖南婦偷偷離開前夫家 9歲女尋母未果哭死街上︱有片
即時中國
6小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
8小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
2026-01-14 16:28 HKT
五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？
五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？
影視圈
7小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
2026-01-14 12:20 HKT
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
00:18
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
即時國際
2小時前