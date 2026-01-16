Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙田早晨│「捷威」「日馳千里」有睇頭

晨操動態
目前好少馬房進行三駒拍跳，去到埋門階段更少之又少，所以姚廄「捷威」、「日馳千里」，昨朝拍住後備馬「自然動力」作此安排，顯得非比尋常。除了操練特別，前兩匹姚廄馬更積極，拍跳時在直路快開並輕輕推騎，有心磨起狀態。

「香港精神」安仔笑騎騎

講開早到，不得不提田泰安，差不多成為每日最早露面外籍騎師，昨朝都唔例外，五點半已現身操馬，除了一如既往為桂廄積極練兵，並為個別參戰馬出跳。當中以「香港精神」最搶鏡，洒開大步衝刺、精神爽利，表現完全唔似老馬，安仔落馬時更笑容滿面，盡顯滿意程度。

潘頓相當神氣，換了一頂新的粉紅色帽笠操馬，首匹出跳馬「偵探傳奇」更成為焦點，上仗初出表現一般，但潘一哥肯執韁已有睇頭，仲要一連兩課快跳親身考驗，可見重視。

「偵探傳奇」潘頓重視

潘頓殺得性起，剛周日贏五場，周三又起孖，今次日賽手上惡馬更多，跟紅頂白追得過。昨朝潘頓相當神氣，換了一頂新的粉紅色帽笠操馬，首匹出跳馬「偵探傳奇」更成為焦點，上仗初出表現一般，但潘一哥肯執韁已有睇頭，仲要一連兩課快跳親身考驗，可見重視。

「冷娃」騎練傾不停

黎昭昇已好耐無贏馬，對上一次已數到十二月十四日贏「冷娃」，相隔逾一個月後，今戰此馬終於再上陣，仲要配合黎廄派出多匹實力馬上陣，擺明決意連場出擊打破悶局。其中「冷娃」昨朝六點四十分交由奧爾民出跳，練者全程跟出跟入並親自拖馬，課後更捉住阿民傾個不停，應是今戰出擊重心。

