內圈捕影│「寶進」銳氣正盛

不少馬匹今昨朝到內圈輕舒步頭，甚多精彩場面，現將操練報導如下。

「寶進」助手踱一圈，全程岳高頭走好神氣，馬身更壯力度再增強，勝後更吸引，有進無退銳氣正盛。「川河耀駒」助手踱一圈，試來從容淡定，雙目有神氣宇軒昂，馬身收壯展現線條，進度極之出色。

「非凡豪傑」助手踱一圈，出腳輕快充滿彈力，神態集中力度未減，雙目有神身靚實淨，佳態保持。「蓮冠皇」助手踱一圈，全程彈下彈下，充滿活力好生猛，毛色亮麗目光銳利，持續態勇體力充沛。

凱旋王者目光如炬

「凱旋王者」神態活躍火氣旺盛，正值勇境。

「冷娃」助手踱一圈，運步如輪神采奕奕，力度充足暗火展現，馬身實淨毛色又靚，操足而臨更吸引。「凱旋王者」助手踱一圈，神情專注目光如炬，身靚全身都係肌肉，神態活躍火氣旺盛，正值勇境。

「醒目先駒」助手踱一圈，力度依然充沛，馬身保持實淨，神色甚佳火氣又好，上佳水準不遜贏馬時。「精算激流」助手踱一圈，步姿爽朗彈力亦足，毛色油潤好悅目，馬身喼得壯，新勝猶勇朝氣勃勃。

「友瑩亮」助手踱一圈，大大步走過，步挺爽勁貫注力強，暗火展現神態理想，持續見好展現朝氣。「永勝金駒」助手踱一圈，步伐穩健力度唔錯，馬身極壯又薄皮，墜手火氣旺盛，近況出色極具好感。

謝鋒