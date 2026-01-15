晨光追擊│「志滿同行」威風凜凜

昨朝出跳的參戰馬尚算不少，不過弗馬唔算太多，亦甚少騎師到場操馬，現將操練報導過程如下。

「綠野飛馳」助手拍「解碼」跳兩段，試來不徐不疾，快慢由人神情專注，身色皆對辦準備就緒。「志滿同行」戴頭罩由奧爾民跳兩段，威風凜凜現朝氣，身靚呈現線條美，落腳既爽又輕，弗到不得了。

「閃光燈」戴頭罩由助手跳兩段，帶點均速但過步暢順，火力好過之前，神色亦無咁淡。「新力好」戴頭罩由副練跳一段，前腳開得闊夠直，後腿推動力強，馬身喼得壯，未見低落。

「陶夢成真」戴頭罩由紀仁安跳兩段，較遲轉腳但動作順暢，力度不斷增強，火氣亦提升，大有進展。「部族高手」戴頭罩由田泰安跳一段，按住輕鬆完成，展步流暢神采奕奕，身色皆對辦，最吸引一次。

瀧澤飛駒渾身是勁

「瀧澤飛駒」暗火湧現躍躍欲試，依然省鏡。

「錶之宇宙」戴頭罩由潘頓跳兩段，步幅開得好闊並且俐落，馬身收靚毛色悅目，傷癒勇況已備。「瀧澤飛駒」戴頭罩由希威森跳兩段，暗火湧現躍躍欲試，要緊扣韁繩，神態昂揚渾身是勁，依然省鏡。

「飛馬座」紀仁安跳兩段，豎尾但神情集中，步順俐落身又夠輕，毛色愈來愈潤澤，有進展。「三甲之星」田泰安拍「團結戰靈」助手跳兩段，同樣戴頭罩，前駒走勢順暢表現淡定，出腳輕巧俐落，馬身亦收靚，後駒步勁雄渾有力，馬身壯健毛色潤澤，比起之前贏馬更吸引。

「幸運派彩」戴頭罩由奧爾民跳兩段，外觀依然好企利，單薄馬身唔瘦，落腳整齊有力，仍具好感。「隋我同來」戴頭罩由田泰安跳兩段，唔急唔搶再無扭擰，出腳愈見順暢，外觀駟正身壯色潤。

兆文